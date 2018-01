Po knjigi Ujeta svoboda, objavljeni leta 2016 pri Književnem društvu Hiša poezije, je pred nedavnim pod naslovom Ta svet ni konec. Pesmi in pisma izšel najobsežnejši slovenski izbor opusa slavne ameriške pesnice Emily Dickinson doslej; za zbirko Kondor ga je pripravila in prevedla Nada Grošelj. Pesmi v knjigi so prevedene po izdaji The Complete Poems of Emily Dickinson, ki jih je zanjo leta 1961 uredil Thomas H. Johnson, sicer pa sledijo drugim antologijskim izborom avtoričine poezije in osebnim prevajalkinim preferencam.

Upor proti zadrtosti

Emily Dickinson je izhajala iz premožne puritanske družine v Amherstu, takrat podeželskem mestecu ameriške zvezne države Massachusetts. Zadrto protestantsko okolje, ki je pridigalo o marljivosti, preprostosti, dejavnosti in odrekanju užitkom, je močno vplivalo na avtoričin duhovni svet in jo vodilo v nenehno prevpraševanje o tuzemskem življenju, veri v onostranstvo in lastni vesti. Kljub navidezni krhkosti in otožnosti, ki so ji ju pripisovali poznejši razlagalci njenega življenja in dela, se je odločno uprla verski indoktrinaciji, nehala je hoditi v cerkev, prostovoljno se je izolirala od družbe in se začela oblačiti v belo.

Njen bogati notranji svet, ki ga upesnjuje, pogosto črpa podobje iz vsakodnevnih gospodinjskih opravil in neposredne bližine narave, kamor se je zatekala po odgovore in navdih. Najznačilnejši je njen »upor proti formi, ki nikoli ni bil plod neskrbnosti in pravzaprav niti muhavosti«, je zapisal njen »učitelj« Thomas Wentworth Higginson v dodanem eseju Pisma Emily Dickinson iz leta 1891. Nekonvencionalnost v pesniških postopkih, kot so svobodnejša metrika, nedosledne rime in njihova zamenjava za asonance, raba pomišljajev in velikih začetnic ter »skrhana slovnica in besedišče«, pa je mnoge urednike zapeljala v popravljanje in krnitev tega edinstvenega avtorskega izraza.