Odkar se je podjetje Konverzija, ki upravlja najuspešnejšo slovensko spletno trgovino s kozmetiko Ličila.si, povezalo z multinacionalko Studio Moderna, posel še bolj cveti. Šest let staro podjetje se namreč hitro širi, saj zrastejo za več kot 50 odstotkov na leto, pojasnjuje soustanovitelj podjetja Gregor Koprivnik, ki je zgodbo začel z Majo Švener, mlado podjetnico, ki je pozneje prevzela vodenje spletne trgovine. To imajo zdaj odprto na Hrvaškem, Madžarskem, Češkem in Slovaškem, v Romuniji ter Italiji, pojasnjuje Koprivnik, zadovoljen, ker znajo vedno bolj očarati tudi Nemke.

Doma kljub rasti ustvarijo manj kot 15 odstotkov vseh prihodkov, a se s tem ne obremenjujejo, saj je Koprivnik zagovornik progresivnega izvoznega gospodarstva. Tako pridiga tudi vsem mladim podjetnikom, ki ga prosijo za nasvet. »Slovenija je odlično geostrateško pozicionirana država z odličnimi življenjskimi razmerami in le dvema milijonoma prebivalstva. Bolj bi morali delati za izvoz predvsem tehnološkega znanja, preostalega novodobnega znanja, kot je spletni marketing. Kot družba in kot država bi se morali bolj ceniti in svoje res izjemno znanje prodajati neposredno glavnim naročnikom. Zdaj pa denimo v IT-industriji delujemo kot četrto koleno, saj od našega znanja služijo še trije posredniki, ki znajo to arbitražno izkoristiti in dobro prodati slovensko znanje in delo v Silicijevo dolino, London ali Berlin,« pravi Koprivnik, ki je tudi sam s Švenerjevo tuje trge začel odpirati, ko sta dobila prvo ponudbo za združitev s Studiom Moderna.

Takrat sta v pičlih treh mesecih postavila spletno prodajo na Hrvaškem in Madžarskem, lani, ko so pokrivali že sedem tujih trgov, pa je bil trenutek za sodelovanje s Studiom Moderna že pravi. »Ocenila sva, da če želimo res narediti korak naprej, potrebujemo strateško močno podporo. Studio Moderna nas je že od začetka občudoval zaradi naše drugačnosti v komunikaciji, uspehov na spletu in podjetniške prodornosti. Obenem pa se zavedajo, da se morajo približati tudi mlajši publiki. Velikokrat je to lažje narediti z nakupom obstoječega podjetja ali znamke kot graditi na novo,« je koristi, ki jih imajo drug od drugega, razložil Gregor Koprivnik.

To je bilo leta 2013, ko je njihov nekdanji direktor spletne prodaje Rok Hrastnik prepoznal priložnost za sinergijske povezave in pospešeno rast Ličila.si s pomočjo Studia Moderna. A sta prvo ponudbo zavrnila, zanimivo, prav zaradi nasveta ustanovitelja Studia Moderna Sandija Češka. Dejal jima je, naj o vsem razmislita trikrat in na koncu še vseeno poslušata svoj notranji glas. In ta jima je pravil, da je prehitro, da morata najprej sama dokazati, da lahko njun poslovni model deluje tudi v tujini.

Ohranili neodvisnost

Ob tem je bilo pomembno tudi, da so lahko v celoti ohranili svojo kulturo in avtonomnost, saj je ravno to tisto, kar jih dela drugačne. V multinacionalki so to razumeli in njihovo sodelovanje je čedalje plodnejše. Pred meseci so tako vstopili v slovenske drogerije, kar bi bilo brez podpore Studia Moderna izredno težko, je prepričan Koprivnik.

»Naše kompetence so namreč primarno na področju spletne prodaje in do pred kratkim smo prodajali izključno prek spleta. Zdaj se zgodba bistveno spreminja, zato si upam napovedati, da bomo v roku dveh ali treh let kljub nadaljnji rasti prodaje na spletu zelo verjetno več prometa ustvarili z veleprodajo in prodajo na drobno,« je o dolgoročnih ciljih povedal Koprivnik.

Temu primerni so zato tudi kratkoročni cilji, odpiranje lastnih fizičnih trgovin. Prve želijo v Sloveniji in na Hrvaškem odpreti že spomladi, pri čemer se lahko zanesejo tudi na Studio Moderna, ki ima v osrednji in vzhodni Evropi odprtih več kot 360 trgovin na 21 trgih. Cilj je na vse te trge širiti tudi veleprodajo kozmetike.