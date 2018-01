Res je. Obstaja različica bratov Grimm, pa tudi ruska in italijanska pripovedka, ki se od te nekoliko razlikujeta. Še več jih je, a jaz sem hotel povedati svojo. Zdi se mi, da gre za feministično različico, ta vidik me je namreč še posebej ganil. Gre za pripoved o deklici, ki postane samosvoja ženska. Prosili so me, da bi kot animator sodeloval pri gledališki igri Olivierja Pyja z naslovom Dekle, hudič in mlin. Zelo sem se veselil, a na koncu nismo našli sredstev. K sreči j