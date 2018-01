Goran Janus, selektor smučarskih skakalcev: V pogovorih s Stochom išče rešitve za Prevca

Z nasmehom na obrazu je selektor slovenske reprezentance Goran Janus zapuščal trenersko tribuno v Bischofshofnu po zadnji tekmi 66. novoletne turneje v smučarskih skokih. Ponosen je bil na osmo mesto Petra Prevca na zadnji tekmi, deseto Jerneja Damjana v skupnem seštevku turneje in na šest slovenskih skakalcev, ki so dosegli točke, kar je slovenski rekord v zgodovini tega tekmovanja. Nad pokrom zmag Kamila Stocha je bil tako fasciniran, da je v trenutku, ko je mimo prišel novi poljski nacionalni junak, nas zaprosil, če lahko prekine intervju, da je stopil do novega skakalnega junaka in mu čestital tako, da je snel kapo in se mu globoko priklonil. Na enak način je že na tribuni čestital poljskemu trenerskemu štabu na čelu z Avstrijcem Stefanom Horngacherjem.