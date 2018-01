Truls Gulowsen, norveški Greenpeace: Večina politikov na Norveškem ne želi nastopiti proti naftni industriji

Pred dvema letoma je Norveška, največja proizvajalka nafte v Evropi, 13 naftnim podjetjem podelila koncesije za izkoriščanje novih naftnih polj na odprtem morju. V tem 23. krogu podeljevanja licenc, odkar se je pred več kot 50 leti začela naftna proizvodnja na Norveškem, je vlada prvič dovoljenja podelila na območju Arktike v Barentsovem morju. Zaradi posega v ta posebej ranljivi ekosistem je norveški Greenpeace skupaj z dvema drugima civilnodružbenima organizacijama lani decembra vlado tožil na sodišču. Državi so očitali, da s podeljenimi koncesijami na območju Arktike krši norveško ustavo, ki prebivalcem zagotavlja varno in zdravo okolje. Ena izmed prvih tovrstnih tožb na svetu je sodni epilog dobila pred dnevi, ko je sodišče Norveško oprostilo krivde. Sodniki so namreč presodili, da država ni odgovorna za izpuste CO2, ki nastanejo zaradi na Norveškem načrpanih fosilnih goriv. Z vodjem norveškega Greenpeacea Trulsom Gulowsenom smo se o razlogih za tožbo in o stanju norveške naftne industrije pogovarjali pred razglasitvijo sodbe.