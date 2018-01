Vodmat je nekdanja vas med Ljubljano in Mostami. Najstarejši zapisi krajevno ime zapisujejo kot Udmat, ime pa naj bi izhajalo iz bližine reke, se pravi vode. Najstarejši zapisi segajo v 12. stoletje, ko so Spanheimi vas darovali šempetrski župniji, zato so bile do 17. stoletja tam večinoma škofijske posesti, kasneje pa so tam živeli furmani, ki so po Šmartinski cesti vozili robo v Ljubljano in iz nje. Od gradnje železnice živi tam pretežno delavsko prebivalstvo.

Vas se je delila na stari Vodmat, kjer so zdaj bolnišnice, in novi Vodmat, bliže proti Mostam. Po prvi svetovni vojni so nepozidane posesti razdelili na manjše dele in kupci so si na njih zgradili stanovanjske hiše, ki so slovele po svojih vrtovih. Zato ima Vodmat še zdaj z izjemo nekaj blokovskih naselij in kasneje zgrajenih poslopij bolnišnic značaj nekje med vasjo in primestnim naseljem.

V starem Vodmatu je veliko novih ulic nastalo z gradnjo bolnišnic. Taka je tudi Korytkova ulica, ki je nastala, ko so leta 1901 po zamisli Ivana Hribarja in načrtih Maksa Fabianija zgradili prvo ljubljansko hiralnico oziroma ubožnico, za tiste čase moderno zgradbo s kopalnicami in centralno kurjavo. Korytkova ulica je prvotno potekala od Šlajmerjeve ulice do dolenjske železnice. V resnici še vedno poteka tako, saj se še vedno začne ob Zaloški, le da ni več povezana, ker vmes stojijo nove stavbe bolnišnic in medicinske fakultete.