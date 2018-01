Letošji CES bo vrata odprl jutri, trajal pa bo do dvanajstega januarja. Glede na lanskoletne številke si organizatorji obetajo, da se bo letos skozi razstavne hale sprehodilo čez 190.000 ljudi, razstavljalo pa naj bi čez štiri tisoč podjetij.

Sejem velja za nekakšen svetilnik, ki vsakič nakaže, v katero smer se bodo odvijali tehnološki trendi leta. Preden se dejansko odprejo vrata sejma, je seveda težko napovedati, kaj vse si bodo gledalci lahko ogledali, vendar o tem na spletu ne manjka bolj ali manj preverjenih špekulacij.

Strokovnjaki predvidevajo, da bo virtualno resničnost letos prehitela nadgrajena resničnost (AR). Čeprav se nam kmalu obeta filmska premiera Stevena Spielberga, Ready Player One, ki pripoveduje zgodbo prav o virtualni resničnosti, in gre posledično sklepati, da bo vplivala tudi na prodajne številke tovrstnih produktov, se je nadgrajena resničnost, recimo z igro Pokemon Go, bolj približala široki publiki. V prid temu govorijo tudi napori proizvajalcev mobilnih telefonov, ki vse bolj promovirajo AR-zmogljivosti svojih naprav.

Televizijskim zaslonom z ločljivostjo 4k so v zadnjem letu cene padle do te ravni, da se jih bolj splača kupiti kot pa primerke z nižjo polno ločljivostjo. Leto 2018 bo tako v znamenju 4k in še naprednejše HDR-tehnologije, ki v osnovi omogoča še privlačnejšo in bolj kontrastno sliko. Na ogled ne bo manjkalo vseh mogočih konceptov, od prozornih zaslonov do izjemno tankih ohišij.

Veliko se obeta tudi v kategoriji nosljivih naprav. Sem spada zelo širok nabor pripomočkov, od zapestnih ur pa do števcev korakov v čevljih. Leto 2018 naj bi prineslo novo generacijo zdravstvenih nosljivih pripomočkov, kot so merilci krvnega tlaka, opozorilne naprave za starejše in podobno.

Samsung je pogosto eden izmed glasnejših razstavljavcev sejma. Najbolj optimistični pričakujejo, da bodo letos razkrili mobilni telefon Galaxy X, ki ga lahko ukrivimo po želji. Za južnokorejski LG pa se pričakuje predstavitev nadaljevanja uspešne serije, model G7.

Napoveduje se tudi še večji vzpon igranja iger na računalnikih. Kot ocenjujejo, je bilo leto 2017 eno boljših na tem področju. Igračarski računalniki so postali zelo zmogljivi in še dostopnejši. Na letošnjem CES si lahko obetamo kopico dodatkov za igranje kot tudi igranje iger v oblaku.