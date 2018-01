Projekt Amasiko je le ena od družbeno angažiranih akcij, ki jih arhitekturne šole po svetu v sodelovanju z nevladnimi organizacijami danes izvajajo v socialno deprivilegiranih okoljih doma ali v manj razvitih državah. Akcije, ki potekajo »od načrta do izgradnje«, so pomembne tako za lokalne skupnosti in izboljšanje njihovih življenjskih razmer kot tudi za študente arhitekture, ki v realnih okoliščinah rešujejo bivanjske probleme ljudi, sodelujejo z njimi ter skozi izkušnjo graditeljstva spoznavajo materiale in konstrukcije.

Pomembni so tudi miselni premiki: zavedanje, da je z znanjem in voljo mogoče pripomoči k reševanju socialnih problemov in da lahko tudi skromna arhitektura vpliva na izboljšanje bivanja ljudi. Ne nazadnje je pomembno, da tudi v arhitekturni stroki, ki je sicer tesno vpeta v kapitalske tokove, obstaja alternativa. Pri projektu sodelujejo fakulteta za arhitekturo, fakulteta za gradbeništvo in geodezijo ter nevladni organizaciji Alongside Africa Foundation UK in Študentsko humanitarno društvo Streha za vse. Študente usmerjajo mentorji Anja Planišček, Aleš Vodopivec, Tomaž Slak, Gašper Medvešek ter sodelavci Katja Martinčič, Primož Pavšič in Klara Bohinc.

Amasiko je tretji razvojno-humanitarni projekt prostovoljskih graditeljskih skupin fakultete za arhitekturo, izveden v državah podsaharske Afrike. Prva dva projekta sta bila zgrajena leta 2010 v Ithuba Community Collegeu, v barakarskem naselju Johannesburga v Južnoafriški republiki, kjer sta skupini študentov in mentorjev zgradili učilnico in knjižnico ter leta 2011 še večnamensko dvorano.

Težka, a hitra gradnja

Uganda je ena najrevnejših držav na svetu z velikim deležem otrok, ki živijo na ulici v skrajnem pomanjkanju brez možnosti za pridobitev izobrazbe in dostojnega poklica. Cilj projekta je bil gradnja stavbe, ki bo tem otrokom ponujala ne le streho nad glavo, temveč tudi prostor za učenje, igro in pridobivanje obrtnih spretnosti. Načrtovanje stavbe je potekalo v študijskem letu 2016/17, gradnja pa v osmih poletnih tednih na lokaciji v Kabaleju. Objekt so gradili študenti, mentorji in lokalni prebivalci.

Stavba Amasiko bo 16 otrokom zagotovila prehodni dom za 6 do 10 mesecev, ko bodo otroci v njem varno bivali, se učili osnovnega znanja ter obrtnih spretnosti. Organizacija Alongside Africa, ki v mestu Kabale vodi dnevni center za otroke z ulice že več let, bo v tem obdobju mlajšim otrokom poiskala možnosti nadaljnjega izobraževanja in starejšim pomagala najti zaposlitev.

Stavba stoji na gričevnatem terenu nekoliko zunaj mesta. Pri izvajanju sta bili dobri organiziranost in hitrost zaradi poletnega sušnega obdobja – stavba je morala biti zgrajena v osmih julijskih in avgustovskih tednih, zato so načrtovali preprosto prostorsko zasnovo ter premislili izbor materialov in tehnik gradnje. Vsi izbrani materiali so lokalno dostopni in cenovno ugodni, kar odpira možnosti, da se tehnike in znanje prenesejo tudi v lokalno gradnjo. Posebnost so zidovi stavbe, ki so iz na zraku sušenih prstenih zidakov in so bili izdelani na parceli. Zidaki, ki so se uveljavili v sosednji Keniji kot oblika poceni, dostopne in hitre gradnje, so iz stisnjene mešanice prsti in cementa.

Gradnja je bila otežena z odsotnostjo elektrike in pomanjkanjem vode na gradbišču, težkim dostopom do parcele, pomanjkljivo gradbeno mehanizacijo, skromno izbiro in kakovostjo gradbenih materialov in orodij. Projekt je bilo treba stalno prilagajati, stavba je od zakoličenja do strehe povsem ročno izdelana – ročno so bili narejeni in vgrajeni prsteni zidaki, opeke iz žgane gline, leseni nosilci, beton, malta. Najpomembnejša je bila prav izmenjava znanja in izkušenj med lokalnimi delavci in študenti.