»V Sloveniji je vedno lepo,« zna popihati na dušo ta čas najboljša zimska športnica sveta Mikaela Shiffrin. Ameriška alpska smučarka postavlja neverjetne mejnike. V tej sezoni je dosegla že devet zmag svetovnega pokala. V prvem tednu novega koledarskega leta kar štiri. Prvega januarja je dobila paralelno preizkušnjo v Oslu, dva dni kasneje slalom v Zagrebu, minuli konec tedna pa je z veleslalomsko in slalomsko zmago v Kranjski Gori potrdila, da je ta čas nepremagljiva. Pri 22 letih je osvojila že 40 zmag svetovnega pokala. Desetino od teh v Sloveniji, po dve v Mariboru in Kranjski Gori.

Kje so meje najboljše alpske smučarke sveta? To je v alpskem smučarskem svetu vprašanje za milijon dolarjev. Tudi sama ne pozna odgovora. »Vse, kar lahko storim, je, da se trudim. Da skušam biti vedno najboljša. Da se pripravim na vsako tekmo, kar mi uspeva s sijajno ekipo, ki mi stoji ob strani. Trenutno uživam v vsem. Koliko časa bo to trajalo, ne vem. Zavedam se, da ne večno,« je v Kranjski Gori odgovorila najboljša alpska smučarka sveta. Američanka je že na začetku januarja vstopila na drugo polovico zbiranja točk do svetovnega rekorda, ki je v lasti Tine Maze. Zdelo se je, da bo rekord Črnjanke iz nepozabne sezone 2012/13 vsaj dolg, če ne večen. S takšnim tempom bo Mikaela Shiffrin 2414 točk presegla najpozneje 18. marca, po zadnji tekmi finala svetovnega pokala v Areju.

Olimpijska in svetovna slalomska prvakinja priznava, da se boji neuspeha na olimpijskih igrah. »Zavedam se, da lahko v Južni Koreji osvojim veliko kolajn. Zavedam se tudi, da morda ne bom nobene. Lahko zbolim ob nepravem času, lahko me tekmice prehitijo. Trdno garajo, da mi sledijo. Če mi bo na olimpijskih igrah spodletelo, bom še vedno človek. Vseeno bom lahko svobodno hodila po svetu, saj ne bom oropala banke,« razmišlja sijajna Američanka, ki je slovito rojakinjo Lindsey Vonn in njen lov na zmage Ingemarja Stenmarka postavila v drugi plan. Vonnova in številne druge alpske smučarke sveta nase opozarjajo predvsem z objavami na družbenih omrežjih, medtem ko so medijske luči usmerjene v lansko skupno zmagovalko svetovnega pokala.

Mikaela Shiffrin priznava, da ji sprva odločitev, da se Zlata lisica iz Maribora seli v Kranjsko Goro, ni bila všeč. »Mariborska proga omogoča, da ob lepih zavojih uživaš na smučeh. In to je bistvo našega početja. Kranjsko Goro sem poznala le po moški tekmi. Ko pa sem prišla na progo, sem tudi na njej uživala. Nekoliko me je skrbela neposredna postavitev druge veleslalomske proge, na kateri je bilo treba napasti od prvih vrat naprej. A sem imela k sreči dovolj časovne prednosti, da sem lahko kontrolirano napadla,« priznava najboljša alpska smučarka sveta. O sijajni ameriški športnici nam je zanimivo mnenje pred dnevi v Zagrebu podal nekdanji zmagovalec svetovnega pokala Ivica Kostelić: »Mikaela je brez dvoma najboljša na svetu. In hkrati edina, ki si upa na težkih progah in v težavnih razmerah tvegati. Druge smučarke ji ne sledijo in krepko zaostajajo. Zaradi vsestranskosti me spominja na sestro Janico. Toda ko je Janica dosegala največje uspehe, je imela veliko vrhunskih tekmic. Te so veliko tvegale, da so ji sledile, in občasno jim je uspelo. Zdi se mi, da Mikaeli tekmice ne sledijo.«