V soboto deset minut do ene ure popoldne je na 16. tiru glavne jeseniške železniške postaje na tam parkirani vlakovni garnituri potniškega vlaka (tako imenovani gomoljki) izbruhnil požar. En pogonski del vlaka je požar popolnoma uničil, še dva vagona pa po podatkih policije poškodoval. »Kompozicija v času požara ni bila v uporabi. V požaru tudi ni bil nihče telesno poškodovan, materialna škoda pa je velika,« je že v soboto poročal Bojan Kos s Policijske uprave Kranj.

Dodal je še, da so si kriminalisti kraj ogledali, a še niso zaključili z iskanjem vzroka požara. Jeseniški poklicni gasilci se gorečega vlaka niso mogli takoj lotiti. Počakati so namreč morali, da so delavci Slovenskih železnic vlak odklopili od električne napeljave in poskrbeli za ozemljitev. Da bi bilo posredovanje sploh varno, so morali za nekaj časa ustaviti tudi ves promet na železniški postaji. Požar so gasilci nato pogasili in pogorišče pregledali s termo kamero.

Požarišče so nato varovali delavci železnic in tudi policija. Kljub temu je v istem vlaku v nedeljo malo pred peto uro zjutraj zagorelo še enkrat. Na Jesenicah so se zato pojavila ugibanja, da je na delu požigalec. »Kriminalisti dogodek preiskujejo v vseh smereh, bodisi da je šlo za požig bodisi za samovžig. Kaj je bil res vzrok požara, bi tudi mi za zdaj lahko le še ugibali, saj preiskava ni končana,« je pojasnil Bojan Kos.

Kako visoka je škoda in ali je vlak sploh še uporaben, s Slovenskih železnic včeraj niso sporočili. Po naših podatkih gre za sicer zelo star vlak, ki pa je še vedno redno vozil na liniji med Jesenicami in Ljubljano. Na 16. tir železniške postaje so ga zapeljali v petek.