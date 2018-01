Šarec je še dejal, da nasprotuje žicam znotraj združene Evrope in je menil, da bi morala Evropska unija okrepiti svojo schengensko mejo predvsem v Grčiji. Poudaril je, da je bila Slovenija prisiljena postaviti žico ob meji s Hrvaško, ker Zagreb ni spoštoval dogovora in je na različnih straneh v Slovenijo pošiljal begunce.

Izrazil je tudi prepričanje, da se bosta Slovenija in Hrvaška dogovorili o rešitvi spora o meji ter spomnil, da je arbitražno sodišče odločilo, da postopek arbitraže ni bil kompromitiran. Dejal je, da je potrebno spoštovati odločitev sodišča in implementirati sodbo, ne pa naknadno razpravljati. Poudaril je, da je bila arbitraža pogoj za vstop Hrvaške v EU. Menil je še, da je Hrvaška prehitro izstopila iz arbitraže in da je potrebno rešiti neprijetne razmere.

Šarec je še ocenil, da je tudi slovenski premier Miro Cerar v neprijetnem položaju, ker je nasprotoval arbitraži, zdaj pa mora reševati nekaj, kar povzročili drugi. Dejal je tudi, da kot premier ne bi dovolil, da ga nek minister javno poučuje, kot je to počel slovenski zunanji minister Karl Erjavec. Obenem je izpostavil, da ne bi šel na srečanje s hrvaškim premierjem Andrejem Plenkovićem v Zagrebu, kot je to storil Cerar, ker diplomacija ni storila, kar bi morala.

Na vprašanje, s kom bi lahko vstopil v koalicijo po slovenskih parlamentarnih volitvah, in ali bo to morda SMC, je odgovoril, da gre za hipotetično vprašanje. Poudaril je, da niso težave v idejah in programu SMC, temveč v njihovi uresničitvi. »Če bomo vstopili v koalicijo, s Cerarjem ali s kom drugim, ne bomo preveč obljubljali«, je dejal Šarec.