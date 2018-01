Alpski smučar Žan Kranjec nadaljuje uspešne uvrstitve. Najboljši slovenski veleslalomist je v Adelbodnu s petim mestom priznal premoč le smučarskim velemojstrom – Avstrijcu Marcelu Hirscherju, Norvežanu Henriku Kristoffersenu in Francozu Alexisu Pinturaultu – ter presenečenju Italijanu Luci De Aliprandiniju. Vodičan je na prvi progi z večjo napako v strmini dosegel deseti čas, na drugi pa z napadom napredoval do četrte uvrstitve med najboljšo peterico. Na najspektakularnejši tekmi v tehničnih disciplinah v sezoni je bil junak Marcel Hirscher, ki je dosegel 51. in 52. zmago v svetovnem pokalu, prvič v karieri pa je zmagal na kar štirih slalomih zapored.

»Tretje mesto v Alti Badii mi je dalo veliko samozavesti. Zelo sem vesel adelbodenskega uspeha, saj sem potrdil, da lahko hitro smučam na vseh terenih. Naredil sem precej napak, a hkrati tudi hitro odpeljal veliko odsekov,« je bil zadovoljen Žan Kranjec. »Zadovoljen sem z dejstvom, da je Žan že na tretjem veleslalomu zapored dokazal, da sodi med najboljše na svetu. Kot trenerja me veseli, da kljub rezervam dosega dobre rezultate. Preizkušnja v Adelbodnu je zelo naporna, Žan pa je bil na njej uspešen tudi zato, ker je odlično fizično pripravljen,« je Kranjca pohvalil glavni slovenski trener tehničnih disciplin Klemen Bergant.

Adelbodenski uspeh Kranjca dokazuje, da se je priprav na eno najtežjih preizkušenj v sezoni lotil pravilno. V napornem ritmu tekem je žrtvoval zagrebški slalom ter se z italijansko reprezentanco pripravljal na nastop. Da si je izbral pravo druščino na treningu, dokazujejo slovensko-italijanske uvrstitve, saj so se kar štirje smučarji uvrstili med najboljšo deseterico. Poleg De Aliprandinija in Kranjca še Manfred Mölgg na sedmo in Riccardo Tonetti na osmo mesto.

Slabše volje je bil Bergant po današnjem nastopu, ko je slovenska reprezentanca vnovič ostala brez slalomskih točk. Vrhničan Štefan Hadalin je namreč zasedel 41. mesto, medtem ko Žan Kranjec ni nastopil. »Štefan se še vedno ni pozdravil, zato bo izpustil nadaljnje treninge v Švici ter se vrnil domov. Upam, da se bo pozdravil do naslednje tekme v Wengnu. Zanesljivo bo izpustil petkovo kombinacijo, saj nima dovolj moči, da bi se lahko enakovredno meril z najboljšimi. Proga je bila za visoke startne številke zelo načeta. Ker je bila tudi nevarna, sem se odločil, da Kranjec ne bo startal, da ne bi tvegali poškodbe,« je pojasnil Bergant.