Organizatorjem je bilo vreme tokrat bolj naklonjeno, saj so nizke nočne temperature utrdile progo. Pogoji so torej dopuščali tudi napade visokih številk, vendar je bilo po prihodu Shiffrinove v cilj jasno, da bodo tekmovalke znova bile boj za drugo mesto. Američanka ima namreč pred prvo zasledovalko skoraj sekundo in pol prednosti, od četrtega mesta pa so zaostanki višji od dveh sekund. Ana Bucik je povozila količek in odstopila, Maruša Ferk je trenutno na 21. mestu in zaostaja pet sekund, Klara Livk se je z visoko startno številko prebila na 18. mesto.