Gozdni požar je zaradi kombinacije visokih temperatur, suhega vremena in močnih vetrov najprej izbruhnil v predmestju Melbourna v zvezni državi Viktorija. Ognjeni zublji so doslej tu uničili vsaj eno hišo in več gospodarskih poslopij, brez elektrike pa je ostalo več kot 400 gospodinjstev. V Viktoriji so zabeležili tudi izjemno visoke temperature, ki so ponekod presegle 40 stopinj Celzija. Izjemno visoke temperature so med drugim uničile tudi deset kilometrov asfalta na tamkajšnji avtocesti, poročajo lokalni mediji.

Gozdni požari in izjemno visoke temperature so prizadele tudi sosednji državi Južno Avstralijo in Tasmanijo.

Gozdni požari so v Avstraliji zaradi visokih temperatur, suhega podnebja ter vnetljivega grmičevja sicer vse prej kot redkost. Najbolj uničujoč požar so Avstralci zabeležili v letu 2009, ko so ognjeni zublji uničili več tisoč domov, življenje pa je izgubilo 173 ljudi.