Po napovedih Arsa bo popoldne spremenljivo do pretežno oblačno, nekaj več jasnine bo na vzhodu Slovenije. V zahodnih in ponekod v osrednjih krajih bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 15, na severozahodu države okoli 5 stopinj.

V nedeljo bo pretežno oblačno, le v vzhodnih krajih bo nekaj sonca. Predvsem na zahodu bo občasno rahlo deževalo ali rosilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, v alpskih dolinah in na Koroškem okoli 2, najvišje dnevne od 6 do 12, ob morju in v vzhodni Sloveniji do okoli 15 stopinj.

V ponedeljek bo pretežno oblačno, a povečini suho vreme. Rahel dež bo možen predvsem v Posočju. Ob morju bo pihal jugo. V noči na torek se bodo padavine od zahoda razširile nad večji del Slovenije, ob morju lahko tudi zagrmi. V torek bo oblačno z občasnim dežjem, ki bo popoldne oslabel in do večera ponehal. Nekoliko se bo ohladilo.