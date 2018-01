Večje nemške reke - predvsem Ren in Donava, pa tudi Moselle in Neckar - so zaradi kombinacije obilnega deževja in taljenja snega v minulih dneh prestopile bregove, tamkajšnje oblasti pa napovedujejo, da se bodo poplave nadaljevale tudi v prihodnjih dneh. Močno je oviran tudi rečni promet, večina tako potniških kot tovornih ladij ostaja v pristaniščih..

Najbolj kritične razmere so na območjih ob reki Donavi, kjer je voda, ki je prestopila bregove, že dosegla in poplavila več hiš. Kljub temu da je gladina Donave ponekod na jugu Bavarske zdaj že pričela upadati, oblasti napovedujejo, da se bodo poplave še nadaljevale in obenem tamkajšnje prebivalce pozivajo, naj se pripravijo na morebitno evakuacijo.

Bregove je na več območjih prestopila tudi reke Ren na jugozahodu države, gladina pa narašča za tri centimetre na uro, kar je precej hitreje, kot so pričakovali. Kot so napovedali meteorologi, bo gladina do nedelje presegla osem metrov. V ponedeljek naj bi v Kölnu dosegla že 9 metrov, kar je 70 centimetrov nad kritično mejo za ladje.

Dobra novica je sicer vsaj to, da naj bi se vreme z nedeljo izboljšalo, še poroča dpa.