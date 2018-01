Predsednik republike je med drugim spomnil na letošnjo 100. obletnico konca prve svetovne vojne, ko se je za trenutek zdelo, da se zaradi tragičnih razsežnosti in hudega trpljenja kaj takega ne bo nikoli več ponovilo. A se je, in to že dobri desetletji pozneje, je dodal in spomnil še na osamosvojitveno vojno, ko smo ubranili samostojno Slovenijo, ki ji je na tej poti pomagal tudi osvobodilni boj.

Kot je poudaril, med nami še živijo ljudje, ki jim ni bilo prihranjeno gorje vseh treh vojn, zato se nam postavlja vprašanje, ali obstaja možnost, da bodo naši otroci in vnuki lahko svobodno razvijali svoje sanje in talente brez strašne izkušnje vojnega pekla.

»Ta možnost obstaja. Toda zaradi zgodovinskih izkušenj se moramo zavedati, da je tudi naša neposredna odgovornost, da storimo prav vse, kar smatramo za potrebno, da ohranjamo mir, ki ga uživamo zdaj,« je dejal Pahor in zato Slovence pozval k spoštljivemu pogovoru in graditvi na tistem, kar nas povezuje, saj bomo le tako lahko sooblikovali prihodnji svet.

Ob tem je spomnil tudi na vlogo Slovenije pri krepitvi skupne Evrope in miroljubnem reševanju vseh sporov v naši soseščini in v svetu nasploh. Zedinjena Evropa, nastala na ruševinah druge svetovne vojne, v duhu sprave in odpuščanja, a tudi v duhu večnega spomina na zgodovinsko resnico, ki jo je navdahnila za povezovanje in trajen mir, je po Pahorjevih besedah tudi naša skupna odgovornost.