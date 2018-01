Petindvajsetletnik naj bi nadomestil praznino po odhodu rojaka Neymarja v rekordnem prestopu iz Barcelone v Pariz Saint-Germain. O tem, da se Katalonci po neuresničenem poletnem prestopu niso predali in Brazilec ne bo ostal na Anfieledu, je zadnji dan prejšnjega leta pomotoma naznanil Barcin opremljevalec športne opreme Nike. Na svoji spletni strani je ponujal dres Barcelone z imenom Coutinha in razkril, da lahko navijači do 6. januarja dobijo brezplačen tisk imena na dres, reklamo pa so kmalu umaknili.

Francoski L'Equipe pa je poročal, da naj bi Liverpool že navezal stik z igralcem Leicesterja Riyadom Mahrezom, da bi pri Liverpoolu nadomestil Coutinha, po navedbah nekaterih drugih medijev pa naj bi bila najverjetnejša zamenjava Thomas Lemar iz Monaca.