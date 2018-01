Tudi v Švici so imeli organizatorji težave s pripravo proge, na udaru je bila predvsem ciljna prelomnica, ki kasnejšim tekmovalcem ni omogočala boja z najboljšimi. Prvi se je sicer v boj z znamenito adelbodensko strmino pognal lanskoletni zmagovalec Francoz Alexis Pinturault, toda Marcel Hirscher je takoj za njim pokazal, kako močan je v tem trenutku, in ga v prvem teku prehitel za 87 stotink sekunde. Zares blizu vodilnemu Avstrijcu je prišel le Norvežan Henrik Kristoffersen (+0,11). Tretji je bil po prvi vožnji njegov rojak Leif Kristian Nestvold-Haugen, ki je nato zdrsnil na deseto mesto. Med tistimi z visoko startno številko se je zgolj Italijan Riccardo Tonetti (7. mesto, +1,19) uspel vmešati v boj najboljših in ob koncu osvojil osmo mesto.

Kot je za moške sedaj že nekaj časa značilno, smo bili na švicarskem prizorišču priča napetem zaključku. Pinturault je v drugo odpeljal zares izjemno, postavil prvi čas finala in ob prihodu v cilj prehitel Kranjca ter Avstrijca Manuela Fellerja, ki sta si na koncu delila peto mesto. Vmes se je namreč vrinil še Italijan Luca De Aliprandini.

Ker ga je nato tretji najboljši po prvem spustu Nestvold-Haugen polomil, se je znova udarila norveško-avstrijska naveza Kristoffersen-Hirscher. Norvežan po prečkanju cilja ni bil videti zadovoljen z nastopom, a je na to v spodnjem delu po zadnji prelomnici večkrat izdatneje zdrsnil tudi Avstrijec, ki pa je vseeno kar nekako čudežno obranil prednost in celo dodal šest stotink v primerjavi z 'nesrečnim' Kristoffersenom. To je za Hirscherja že 51. zmaga v svetovnem pokalu. Štefan Hadalin je odstopil v prvi vožnji.