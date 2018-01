V noči s petka na soboto je padal dež, zaradi česar so morali organizatorji v Kranjski Gori strmino posuti s soljo in utrditi tekmovalno progo. Tekmovalke so imele nekaj težav zaradi grbin, a se je idealna linija kmalu uvozila. Mikaela Shiffrin je kot sedma odpeljala v slogu svojih slalomskih voženj in v cilj prišla 86 stotink sekunde pred trenutno drugouvrščeno Francozinjo Tesso Worley. Tretja Stephanie Brunner zaostaja že več kot sekundo (+1,30).

Prva slovenska predstavnica Ana Drev je naredila bistveno preveč napak in v cilj prišla z 2,60 sekunde zaostanka, s startno številko 20 je svoj nastop bistveno bolje opravila Tina Robnik in je z izjemo vodilne Američanke na sedmem mestu v dobrem položaju pred finalom. Za tretjeuvrščeno zaostaja 38 stotink. Meta Hrovat (+2,85) je bila še nekoliko počasnejša od Drevove. Ana Bucik in Desiree Ajlec se v drugo vožnjo nista uspeli uvrstiti.