Člana pravosodnega odbora senata, ki preiskuje rusko vpletanje v ameriške volitve leta 2016, Grassley in Graham sta na lastno pest, ne da bi o tem obvestila kolege, poslala na pravosodno ministrstvo pisni predlog, da naj FBI uvede preiskavo proti Steelu, avtorju razvpitega poročila o predsedniku Donaldu Trumpu. Menda zato, ker naj bi lagal FBI o svojih stikih z novinarji.

Steele je leta 2016 najprej dobil naročilo od republikancev, da naj pobrska za umazanijami okrog Donalda Trumpa, potem ko je ta osvojil republikansko nominacijo, pa so ga najeli demokrati za enak namen. Njegov dosje je bil predan FBI, nato pa ga je po volilni zmagi dobil v roke tudi Trump.

Dosje govori o Trumpovih poslih s sumljivimi Rusi, še preden se je odločil vstopiti v predsedniško kampanjo, v javnosti pa je odmeval predvsem zaradi opisa domnevne orgije Trumpa v Moskvi z ruskimi prostitutkami, kar je predsednik odločno zanikal.

Še vedno ni jasno, kdo je dele dosjeja spravil v javnost, Graham in Grassley pa namigujeta, da naj bi to naredil sam Steele, čeprav se pri tem zastavlja resno vprašanje motiva. Britanski agent je bil najet za delo, ki ga je opravil in zanj dobil plačilo, kaj bodo naročniki delali s tem, pa ga ni zanimalo.

Mueller ima že dovolj materiala za obtožnico proti Trumpu

Republikanci so bili lansko pomlad polni pohval na račun posebnega tožilca Roberta Muellerja, ko je ta prevzel preiskavo ruskega vpletanja v ameriške volitve iz rok odpuščenega direktorja FBI Jamesa Comeyja. Pred kratkim pa so začeli spreminjati ton in z njihove strani ni več zagotovil, da bodo Muellerja branili pred Trumpom.

Kar se je spremenilo, je to, da je postalo jasno, da ima Mueller že dovolj materiala za sestavo obtožnice proti predsedniku zaradi oviranja preiskave, republikanci pa preprosto še niso pripravljeni, da se znebijo lastnega predsednika.

Ameriški analitiki vidijo sicer v potezi Grassleyja in Grahama le poskus kupovanja časa in odvračanja pozornosti od »potresa«, ki ga je sprožila knjiga Michaela WolffaOgenj in bes, ki med drugim trdi, da Trump ni primeren za predsedniški položaj, v kar da so prepričani vsi okrog njega, ki ga imajo za razvajenega otroka.

»Te motne in skrivnostne obtožbe so namenjene odvračanju pozornosti od glavnih vprašanj preiskave in diskreditaciji FBI. Gre za strankarsko potezo, usmerjeno proti tistemu, ki je prijavil zločin, namesto proti tistemu, ki ga je izvršil,« je sporočil demokratski član odbora za pravosodje Sidney Blumenthal.