Košarkarji Miamija so kar 42-krat vrgli na koš za tri točke, kar je klubski rekord, in tudi zgrešili rekordnih 30 metov za tri.

Gosti so si s trojko Douga McDermotta 1,1 sekunde pred koncem priigrali podaljšek, katerem so dvakrat povedli. A domači košarkarji se niso pustili zmesti, tekmo so končali z nizom 7:2, ki ga je 2:22 minute do konca začel Ellington s trojko.

»Današnja tekma je bila prava muka - morali smo poskusiti vse. Bila je težka tekma, a smo zadovoljni z rezultatom,« je po zmagi dejal Dragić.

Courtney Lee je bil prvi strelec kratkohlačnikov s 24 točkami, 20 jih je zbral Michael Beasley, ki je zaradi zvina gležnja odsedel večino podaljška, 15 pa Kristaps Porzingis.

Naslednja tekma Miami čaka v nedeljo, ko bo prav tako v domači dvorani gostil Utah Jazz.