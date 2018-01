Slovenski rezultatski vrhunec 54. Zlate lisice v Kranjski Gori gre pričakovati danes, ko se bodo najboljše alpske smučarke na svetu pomerile v veleslalomu. Ana Drev in Tina Robnik sta se v tej sezoni nekajkrat približali najboljšim. Tudi Meta Hrovat, ki bo po selitvi Zlate lisice iz Maribora v Kranjsko Goro tekmovala na domačem poligonu, si obeta vrhunske uvrstitve. Na zadnjem veleslalomu v Lienzu se je izkazala z drugim časom druge proge. Slovenski slalomski up bo v nedeljo Ana Bucik.

Zgodovina kranjskogorskih rezultatov ob selitvah Zlate lisice na Gorenjsko kaže, da so napovedi nepredvidljive. Podkorensko strmino slovenski alpski smučarji zaradi treningov poznajo bolje kot mariborsko, kar samo po sebi ne prinaša uspehov. Tina Maze denimo v Kranjski Gori ni nikoli blestela, medtem ko je pred desetletji svoje največje uspehe dosegala Mateja Svet.

Ani Drev ustrezajo strmi tereni, na svoji dolgi športni poti pa je v Kranjski Gori v veleslalomu nastopila dvakrat. V letih 2007 in 2012 je zasedla mesti pri repu dobitnic točk. Enega svojih največjih uspehov je dosegla predlani v Mariboru, kjer je zaostala le za Nemko Viktorio Rebensburg. Podatek, ki potrjuje, da o uspehih odloča dobra pripravljenost in ne poznavanje terena. »Čeprav Zlata lisica sodi v Maribor, sem vesela, da bomo lahko vseeno tekmovale v Sloveniji. Tekmovati pred domačimi navijači mi vselej pomeni dodatno spodbudo. Dobro sem pripravljena in komaj čakam, da se tekma začne,« napoveduje Ana Drev, ki bo imela pred olimpijskimi igrami v Južni Koreji le še tri priložnosti za vrhunski veleslalomski rezultat. Alpske smučarke se bodo namreč januarja pomerile še v italijanskih Dolomitih na Plan de Coronesu in v švicarskih Alpah v Lenzerheideju.

Meta Hrovat na domačem terenu »Veseli me, da na treningih kažem konstantne vožnje. V preteklosti sem imela več nihanj. Teren v Kranjski Gori res odlično poznam in upam, da bom dejstvo izkoristila,« napoveduje 19-letna Kranjskogorčanka Meta Hrovat. Tina Robnik je presenetila prejšnji teden, ko je bila na veleslalomu v Lienzu po prvi progi tretja. »Nastop v Lienzu mi mora dati dodatno spodbudo in mi ne sme prestavljati bremena. Konfiguracija terena je takšna, da bo treba za vrhunsko uvrstitev pokazati dobro smučanje tako na strmini kot na položnejših delih,« pravi Tina Robnik. Ana Bucik je enega svojih največjih slalomskih uspehov s sedmim mestom dosegla lani v Mariboru. »Konfiguracija terena mi vsekakor bolj ustreza v Mariboru, a sem navsezadnje v Podkorenu večkrat trenirala. Upam, da bom to znala izkoristiti,« napoveduje Primorka. Peta Slovenka, ki lahko poseže po vidnejših uvrstitvah, je Maruša Ferk. »Sezono sem začela bolje kot pretekle. Sicer še nisem v najboljši formi, a sem v Zagrebu dokazala, da sem lahko hitra. Največja sprememba selitve v Kranjsko Goro je, da bom lahko spala v domači postelji,« pravi alpska smučarka z Blejske Dobrave.

Dragšičev odgovor na očitke Pred tekmami v Kranjski Gori so nekateri govorili, da tereni v Podkorenu niso bili dobro pripravljeni za trening. Glavni moški trener Denis Šteharnik je dejal, da bi si želel več treninga na domači progi. Boljše vadbene pogoje so si obetali tudi v drugih reprezentancah. Predvsem tistih, ki slovenski večkrat omogočijo treninge na svojih terenih. Kako odgovarja na očitke vodja tekmovanja Mitja Dragšič? »Zaradi tehnične težave v Podkorenu je bilo mogoče trenirati malo manj, kot bi si vsi skupaj želeli,« odgovarja nekdanji vrhunski slalomist. »Lahko vam zatrdim, da bo tekma v Kranjski Gori vrhunsko pripravljena, da bo teren takšen, kot se za svetovni pokal spodobi. In to je naša naloga. Mi smo tisti, ki moramo zagotoviti tekme, ne treningov. Seveda bi si želeli, da bi lahko tako Slovenke kot tuje tekmovalke trenirale še več. Ozrite se okrog in našli boste številna prizorišča, na katerih tekmovalke sploh nimajo možnosti treninga na tekmovalni progi. Takšna je alpska smučarska realnost,« je sklenil Mitja Dragšič.