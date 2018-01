Košarkarji Petrola Olimpije so si veliko obetali od tekme 15. kroga lige ABA, a na koncu ostali praznih rok. Proti Megi Bemax so bili na dobri poti k zmagi, a so proti koncu popustili in v zaključku klonili. Za Ljubljančane je to že peti zaporedni poraz v jadranskem tekmovanju, kjer zdaj zasedajo predzadnje mesto.

Potem ko so si košarkarji Mege Bemaxa v četrtek lahko mirno ogledali drugi polčas pokalnega obračuna Olimpije proti Heliosu, je danes delovalo, kot da so bili 24 ur prej na delu oni in ne Ljubljančani. Košarkarji trenerja Gašperja Okorna so namreč obračun odprli s precej več energije, gostje pa so bili izredno nerazpoloženi predvsem pri metih za tri točke. Prvega so namreč zadeli šele v desetem poskusu. Kljub temu so zmaji ob polčasu vodili »samo« za šest, z dobrim vstopom v drugega pa so si ustvarili dober položaj za pozitiven razplet. Do tega na koncu ni prišlo. Domači košarkarji so se namreč povsem po nepotrebnem začeli preveč ubadati s sicer nekoliko čudnimi odločitvami delilcev pravice, zaradi česar jim je padla koncentracija v igri. Gostje so napake znali kaznovati in po tem, ko so praktično celoten obračun zaostajali, izvlekli zmago.

»Več kot 30 minut smo imeli tekmo pod nadzorom, a nismo zdržali. Moj prekršek na trojki nad Mushidijem bi lahko bila tudi njegova tehnična napaka, saj me je v zraku brcnil, a so se sodniki odločili drugače,« je po porazu povedal Domen Lorbek. Gašper Okorn, ki so ga nekateri, sicer maloštevilni gledalci v Stožicah pozivali, naj odide, pa je dodal: »Igralci so v dani situaciji dali svoj maksimum. V prvih treh četrtinah smo na obeh straneh delovali zbrano. V zadnjih petih minutah pa smo se začeli lomiti pod pritiskom. Predvsem v napadu nam je padla koncentracija, saj smo zgrešili nekaj lahkih metov. Težak poraz, saj je bila tekma za nas izredno pomembna.«

Liga ABA, 15. krog: MZT – Igokea 68:77 (16:19, 33:36, 52:53, Stojanovski 14; Ljubičić 21), FMP – Mornar sinoči, danes ob 15. uri: Cedevita – Cibona, ponedeljek ob 17. uri: Budućnost – C. zvezda.