Ob omembi nogometnih spektaklov, kot so El clasico (Real – Barcelona), North West Derby (Liverpool – Manchester United) in Der Klassiker (Bayern – Dortmund), bi tekmi Roma – Atalanta težko prilepili oznako derbi. Navsezadnje so Rimljani v italijanskem prvenstvu četrti, nogometaši iz Bergama pa še pet mest slabši. A kar današnjemu dvoboju daje veljavo, so dosežki obeh moštev v pretekli sezoni, saj je Roma prvenstvo sklenila na drugem mestu, Atalanta pa na četrtem.

Boljši položaj na lestvici, prednost domačega igrišča, najboljša obramba v ligi in kar 200 milijonov vrednejše moštvo so sicer razlogi, ki v vlogo favorita za zmago danes postavljajo gostitelje. A zgolj na papirju. Nogometaši trenerja Eusebia di Francesca so že tri tekme brez zmage, prav tako pa so proti Atalanti dobili le enega od zadnjih šestih medsebojnih dvobojev. Za nameček so daleč od idealnega tudi odnosi v slačilnici. Za pretres v njej je namreč poskrbel kar najdražji posameznik v moštvu Radja Nainggolan.

Devetindvajsetletni vezist je na zadnjo noč minulega leta po vzoru slovenskih nogometnih veseljakov Benjamina Verbiča in Andraža Šporarja na spletu objavil posnetek, v katerem kadi in popiva in si tako nakopal jezo nadrejenih. V klubu naj bi Belgijca kaznovali s 30-odstotnim odvzemom mesečne plače oziroma 100.000 evri, kar je menda celo najvišje izrečena kazen v klubski zgodovini. Posledično je pod vprašajem tudi nastop nogometaša na današnji tekmi, Rimljani pa naj bi celo razmišljali o njegovi prodaji. Pri Gazzetti dello Sport so se včeraj že razpisali, da bi utegnil za odškodnino med 40 in 50 milijonov evrov oditi na Kitajsko k tamkajšnjem prvoligašu Guangzhou Evergrandeju.

Vse našteto je voda na mlin tekmecu, ki v večno mesto prihaja po gostujoči zmagi z 2:1 v italijanskem pokalu proti vodilnemu Napoliju. Če ob tem še upoštevamo, da je Atalanta na zadnjih desetih tekmah izgubila le enkrat, potem imajo Josip Iličić in soigralci dobre možnosti, da šele drugič v zadnjih 15 letih s stadiona Olimpico odkorakajo s tremi osvojenimi točkami.