Čeprav je boj za zlatega orla domala odločen, se jutri ob 17. uri obeta razburljiv finale 66. novoletne turneje na skakalnici, ki je pravo nasprotje Innsbrucka. Naprava v Bischofshofnu ima najdaljši nalet na tekmah svetovnega pokala, saj je zelo položen, prehod na odskočno mizo pa je izjemno dolg, da imajo na njem velike težave tisti, ki so neučakani z odrivom. Kdor vse izvede popolno, lahko dolgo uživa v letenju po zraku, saj je velikost skakalnice 140 metrov. Slovenci so z izjemno Tilna Bartola pokazali, da so rojeni letalci.

Prvo slovensko ime skokov v megli, ki pa skakalcev ni ovirala, ampak jim je celo pomagala, ker jim je dala nekaj podobne zračne opore kot vzgonski veter, je bil Žiga Jelar. Pogumni Gorenjec se je očitno specializiral za prevzem vodstva po svojem nastopu in se vse bolje znajde na mestu, kjer mora stati prvouvrščeni. »Te vloge še nisem povsem vajen, a vsakič ko bom tam, bom večji rutiner. V kvalifikacijah sem končno sestavil skok po svojih željah. Takoj ko sem odrinil z mize, sem začutil, da bom resnično užival v zraku. Edina želja je, da tudi na tekmi ponovim takšna skoka,« je kar žarel od zadovoljstva Žiga Jelar, ki je postal pravi lovec na zeleno črto, ki označuje prevzem vodstva.

Jernej Damjan (10. mesto) ima med vsemi slovenskimi skakalci najbolj stabilno formo in je z osmim mestom tudi najboljši v skupnem seštevku turneje. Je pred izpolnitvijo cilja, da bi prvič v karieri na turneji naredil vseh osem skokov. Posebej pazi, da zaradi napornega ritma turneje ne porabi preveč energije. To pomeni, da se ne pretegne, če se le ni treba. Torej se vozi z dvigalom in ne gre po stopnicah, kot je običajno za športnike. »Še en dan, po katerem sem zadovoljen. Kot vedno na tej skakalnici so občutki povsem novi. Iz skoka v skok sem bil vedno večji prijatelj s skakalnico. Postavil sem dobro osnovo, ki jo na tekmi lahko nadgradim. Sem blizu osebnega cilja osmih skokov, a v našem športu se nikoli ne ve. Vse se lahko v trenutku postavi na glavo, zato sem zelo previden,« je pripovedoval Jernej Damjan.

Peter Prevc je na treningu nihal med skokoma 101 meter, da je po doskoku v slogu smukača smučal v dolino, in 135 metrov, v kvalifikacijah je bil v zlati sredini (13. mesto). »Zelo zanimiv dan. V prvem skoku je bilo vse nasprotno, kot sem si zamislil. Nato sem vse hitro obrnil v svojo korist. V seštevku je za menoj dan, po katerem ne smem preveč tarnati. Starejši ko sem, več stvari me vrže iz tira,« je bil slikovit Peter Prevc. Brat Domen Prevc (18. mesto) se je danes končno odpovedal svojim srečnim rdečim rokavicam, ki so bile tako zdelane, da jih nikomur ne bi mogel več podariti, ampak so bile zgolj za odpad. »Potem ko sem se mučil v Garmischu in Innsbrucku, sem tukaj naredil deset metrov napredka. Stvari gredo počasi na boljše. Končno je prišla skakalnica, na kateri sem lahko malo zadihal,« je bil jedrnat Domen Prevc. Timi Zajc upa, da bo do tekme našel prave občutke. Anže Semenič je medtem, ko so drugi tekmovali v Innsbrucku, treniral v Kranju na skakalnici in na stadionu. Tilen Bartol, ki je bil po polovici turneje najboljši Slovenec, je bil po današnjem izpadu v kvalifikacijah tako razočaran, da je dobesedno sprintal mimo novinarjev, čeprav ekipo na turneji spremlja tiskovni predstavnik SZS Tomi Trbovc.