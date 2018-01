Knjiga Michaela WolffaOgenj in bes, ki je zaradi groženj s prepovedjo in zaradi izjemnega zanimanja javnosti prišla na knjižne police nekaj dni pred uradno napovedjo, je »obsojena« na to, da postane uspešnica. Zanimanje svetovne javnosti so spodbudili objavljeni odlomki v ameriških medijih, ki navajajo pikantne podrobnosti iz predvolilne kampanje sedanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa ter iz njegovega prvega leta predsedovanja, skupaj z dejanji družinskih članov in sodelavcev. Wolff se pri tem v precejšnji meri sklicuje na navedbe nekdanjega Trumpovega zaupnika in političnega stratega Steva Bannona, a tudi na pogovore s predsednikovim osebjem in njim samim. Bela hiša je sicer objavila, da Wolff ni imel dostopa vanjo, a je novinar sam danes povedal, da se je osebno pogovarjal s Trumpom, ko je pripravljal gradivo za svojo knjigo.

V današnjem pogovoru za NBC je Wolff zatrjeval, da so nekateri predsednikovi sodelavci Trumpa označevali za otročjega. Dejal je, da se je s predsednikom neposredno pogovarjal, ne ve pa, ali se je slednji zavedal, da gre za intervju. »Zagotovo pa pogovor ni bil 'off the record',« torej takšen, ki se ga ne sme objaviti, je dodal Wolff in s tem zavrnil možnost, da bi bilo srečanje s Trumpom zasebno. Dodal je, da je bil s Trumpovimi sodelavci v navezi ne le vsak dan, ampak »iz minute v minuto«. Posebno odmevna pa je bila njegova pripomba na vprašanje o navedbi v knjigi glede Trumpove usposobljenosti za predsedovanje ZDA. Dejal je, da je »sto odstotkov ljudi okoli predsednika« postavljalo pod vprašaj njegovo inteligentnost in primernost za predsedniški položaj, mnogi pa so ga označili za »bedaka, za idiota«.