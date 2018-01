Uvodni predavatelj bo dr. Aleksander Zadel, ki bo spregovoril o izkoriščanju lastnega potenciala in potenciala okolice ter o samopromociji, prof. dr. Zvezdan Pirtošek pa bo govoril o vplivu družbenih omrežij na koncentracijo med študijem. Sledili bodo hitri zmenki s podjetji, med katerimi so Lidl, Studio Moderna, Danfoss, Gorenje, Competo, Generali, JSKD, Lek, FURS, Zavod UP, Taktika Plus in Upravna enota Ljubljana.

Mogoči bodo tudi hitri zmenki s strokovnjaki. Ustreznost CV bodo študenti pregledali skupaj z dr. Tanjo Potočnik Mesarić, karierno svetovalko. Kako poskrbeti za dober vtis in kako se delodajalcu predstaviti v eni minuti, bosta pojasnila mag. Nandakumar Chellappan Nair, strokovnjak za retoriko, in mag. Jasmina Spahalić, strokovnjakinja za javno nastopanje. Obvezne so elektronske prijave.