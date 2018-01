Na vse skupaj gledam malo širše. Se strinjam, nihče si ne želi, da bi mu brskali po torbicah, niti ministri, niti sodniki, niti navadni smrtniki ne. Kašne so varnostne potrebe, zahteve, kakšna so pravila, je ena plat, druga pa je njihovo izvrševanje. Verjetno se ve, kdo je za kaj odgovoren. Upam, da bodo vse dobro raziskali, če že niso, pa sprejeli posledice in potrebno uredili. Za vse. Ampak…

Tukaj so tudi pravniki: vrhovni, okrožni itd. s svojimi pogledi, doživljanjem in ravnanjem, ter državljani, ki postajajo do sodstva vedno bolj kritični.

Sprašujem: sta bila način reagiranja in vsebina pisma vrhovnega pravnika primerna? Je bila taka tudi odredba njegovega šefa? Kaj pa pobiranje podpisov okrožnih sodnikov? In pisanje Zobčeve žene? Kaj nam vse to sporoča? Ali navadnim državljanom krepi zaupanje v sodstvo? Odgovorite si lahko sami.

Polona Jamnik, Bled