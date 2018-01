Naj živijo privatni kšefti

Nacionalna televizija je v novo leto zakorakala s presežkom vseh presežkov. Novoletni pozdrav nam je dokazal, da na javni televiziji vrtijo čas nazaj. Oziroma h koreninam. Tja, kjer domujejo raztegljivi mehi in neokusne šale. Tiste, ki namigujejo na seks, seksizem in najbanalnejše asociacije na nasprotni spol. Zraven pa se vsi nadvse zabavajo. Smejijo se kot pečeni mački. Blaž Švab je še ena regresija Maria Galuniča, Urška Vučak Markež pa regresija same sebe in štajerščine kot šale že zaradi govorice same.