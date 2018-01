Takšna je bila že prvotna ideja – ukvarjamo se z njegovo glasbo, se pa povsem distanciramo od njegovega imidža. Pravzaprav se tudi zvokovno, saj delamo lastne priredbe. Vzamemo torej njegovo glasbo in iz nje naredimo nekaj novega in izvirnega. Večini Elvisovih oboževalcev je to všeč, saj zanje obstaja zgolj en Elvis, ki pa ga je nemogoče oponašati. Nikoli me ni zanimalo, kako se oblači in kakšne zalizce ima, bolj me je zanimalo, kako je živel in kaj je počel. Vendarle ima ogromno slepih oboževalcev, ki niso nikoli videli, kako je bil oblečen. (Smeh.)

Glasba 50., 60. in 70. let prejšnjega stoletja mi je veliko bolj všeč kot ta, ki se jo ustvarja danes. Elvis me zanima že od mladosti. Z glasbo se ukvarjam že od šestega leta, nekje pri štirinajstih pa sem med ploščami staršev izbrskal Elvisovi skladbi Bringing it back in Pieces of my life, ki sta me presunili. Njegova glasba me je povsem prevzela, začel sem kupovati plošče, presnemavati kasete, poslušati radio, da bi posnel kakšno oddajo o njem. Sledile so zgoščenke in nato znova vinilne plošče, pri katerih se trudim dobiti originalne printe.

Tu in tam se kje skriva kakšna. V eni od trgovin sem celo našel prvo izdajo albuma Aloha from Hawaii iz 1972 z napako v tisku, ki so jo pri poznejših izdajah popravili. Zelo zanimivi so tudi kakšni indijski ali avstralski ponatisi. Ljubezen se je tako rodila že pri 14 letih, pozneje je bila njegova glasba del mojih skupin, najbolj pa se je realizirala v sedanji skupini Sam's Fever, ki je nastala leta 2012. It's now or never smo na primer preoblekli v funky različico, pesmi Are you lonesome tonight smo dodali latino beat…

Nekdo nas je nekoč odlično opisal: »Kdor je pričakoval Elvisa, je bil razočaran. Kdor pa pozna ustvarjanje Sam's Fever, je bil zadovoljen.« S pomočjo Elvisove glasbe ustvarjamo svojo blagovno znamko, ki uspeva.

Tam smo se postavili vštric ogromnemu številu elvisov, a smo bili drugačni, predstavljali smo nekaj novega, lahko bi celo rekli, da nekaj revolucionarnega. In ne morem verjeti – imamo celo lastne oponašalce. Ti sicer ne oponašajo ravno nas, ampak način, na katerega ustvarjamo glasbo. Po zmagi so na nas postali pozorni v Evropi, posledično pa smo igrali kot predskupina TCB Bandu, Elvisovi spremljevalni skupini.

Res je. Gre za križarjenje, na katerem je vse posvečeno Elvisu. Priscilla Presley je zagotovo najbolj znana od njegovih žensk, vsi pa vemo, da ni bila edina – imel jih je pred poroko, med zakonom pa tudi pozneje. Stara je 72 let, zaradi številnih operacij skriva svoja leta. Videti je mladostna, a hladna: izolira se z varnostniki, zelo tudi pazi, kdaj in kje se pojavlja v javnosti. A če pogledamo v arhive, je bila vedno takšna, posnetki iz zasebnosti pa razkrivajo njeno toplejšo in priljudnejšo plat.

Sovražijo imitatorje, jim je pa všeč to, kar počnemo mi, tako da so se odzvali vabilu. Gre za glasbenike, stare že čez 80 let, ki pa še vedno igrajo.

Umrl je res mlad. Je pa do svojega 42. leta, ko nekateri morda šele vzhajajo, naredil bolj ali manj že vse. V 23 letih delovanja je posnel 850 pesmi, izdal 87 albumov, posnel 33 filmov, odslužil dve leti vojske… Res je garal. Kar ga je verjetno privedlo do prezgodnjega groba.

Če je živ in se mu je uspelo 40 let skrivati, se mu lahko zgolj priklonimo. Vendarle pa se zavedamo, da se tako dolgo, zlasti danes, ne da več skrivati pred očmi nikogar, kaj šele javnosti, zato moramo sprejeti, da ga ni več.

Memphis in Las Vegas sta morda res točki, kjer je evforija največja. V Las Vegasu lahko verjetno v vsakem od hotelov najdemo po vsaj pet imitatorjev, to je bilo tudi mesto, v katerem je Elvis zlahka noč za nočjo razprodajal koncerte. A elvismanija živi po vsem svetu.

Slovenija je zelo zanimiva. Imamo ogromno njegovih oboževalcev, a se vsi skrivajo doma. Zato jih skušamo ob obletnicah smrti ali Elvisovih rojstnih dnevih izbezati na plan. Pred tremi leti se je oblikoval še klub njegovih oboževalcev.

Imel je vse – glas, stas in tudi pogum. Na odru je počel zgolj tisto, kar je hotel, ne pa tega, kar bi morebiti drugi pričakovali od glasbenika. Sledil je trendom, a jih obenem tudi postavljal. V času, ko je bil to tabu, je bil na odru ves v usnju. Bil je samosvoj in drzen, zaradi česar je bilo poslušanje njegove glasbe v javnosti tako v ZDA kot v Nemčiji nekaj časa prepovedano in kaznivo. Oblastem se je namreč zdelo, da je njegova glasba (preveč) povezana z drogami in pretirano seksualizacijo, s čimer bi lahko pokvaril poslušalce. Malce bolj divjim letom mladosti so sledila zrelejša leta, v katerih je veliko meditiral in pred vsakim koncertom na primer molil. Ogreval pa se je s petjem gospelov, kar je morda malce drugačna podoba Elvisa, kot je splošno znana.