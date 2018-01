V sklopu tekmovanja z naslovom 22. Skirca Borisa Paternosta, ki je uvrščeno v koledar Evropske strelske zveze (ESC) in Mednarodne strelske federacije (ISSF), bodo izvedli tudi peti pokal Trzina 2018. V Strelskem društvu Trzin izpostavljajo, da je strelski šport s 450-letno tradicijo najstarejša športna panoga v Sloveniji. V samostojni Sloveniji so naši strelci že osvojili več kot 150 medalj z velikih tekmovanj, od tega 3 medalje z olimpijskih iger in 7 medalj iz paraolimpijskih iger.

Na tekmovanju Skirca so vsa leta doslej poleg domačih tekmovali tudi strelci iz Hrvaške, Italije, Avstrije, Madžarske, Srbije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, El Salvadorja, Nemčije, Armenije, Mehike, Turčije, Španije in Japonske, udeležba pa je vedno še veliko bolj pestra. Tekmovanje poteka v dvorani Šport in velnes centru Harmonija v Mengšu, kjer so strelcem pripravili 60 in deset finalnih strelskih mest z elektronskimi tarčami, s katerimi je mogoče zadete strele ocenjevati do desetinke kroga natančno. Računalniško vodenje vseh elektronskih tarč pa omogoča realno časovno spremljanje rezultatov tudi za gledalce. Danes so končali tekmovanje mešanih parov, kar je letošnja novost tekmovanja, po odprtju bodo danes izvedli tekmovanje za pokal Trzina, v nedeljo pa 22. Skirco Borisa Paternostra.