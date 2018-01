Tako evropski kot slovenski avtomobilski trg sta lani kljub pretresom (izpušni standardi, »grožnje« dizlom, brexit…) dosegla rast prodaje v primerjavi z letom prej. Morda bo tako tudi letos, kar naj bi zagotovili številni novi avtomobili. V pričujočem pregledu jih predstavljamo po znamkah, in sicer po vrstnem redu glede na prodajo do konca novembra lani, osredotočili pa smo se na 20 najbolj prodajanih pri nas. Seveda je mogoče, da se bo kakšna predstavitev zavlekla v leto 2019, kakšna pa lahko tudi prehiteva. Nekatere novosti predstavljamo tudi na fotografijah, pri čemer vse niso uradne in ni nujno, da bo nov avto videti natanko tako.

VOLKSWAGEN: Največja novost bo zgodaj jeseni novinec med majhnimi športnimi terenci in cenovno najdostopnejši tovrstni Volkswagnov avto T-cross. Narejen bo na osnovi pola in bo nekoliko manjši od 4,23 metra dolgega T-roca, ki bo ravno ta mesec zapeljal v Slovenijo. Oblikovno naj bi šlo pri T-crossu ravno za zmes pola in T-roca, omogočal naj bi veliko individualizacije, predvsem z različnimi barvami posameznih delov notranjosti. Na voljo bo s pisano paleto motorjev, menda tudi kot priklopni hibrid. Druga »skrajnost« športnih terencev bo sredi leta nova, tretja generacija največjega SUV – touarega. Oblikovno se bo naslonil na zanimivi koncept T-prime, osnovo pa si bo delil z novim audijem Q7 in prihajajočim novim porschejem cayennom. Sprva naj bi bil naprodaj s trilitrskim dizlom z 270 konji (198 kilovati) in bencinarjem s 340 KM (250 kW), pa tudi kot priklopni hibrid s sistemsko močjo 381 KM (280 kW) in električnim dosegom okrog 50 kilometrov. Z zdajšnjih 4,8 naj bi zrasel na blizu pet metrov dolžine, v notranjosti pa bosta kraljevala dva velika zaslona, medtem ko naj bi bil na voljo tudi s sedmimi sedeži. Ob omenjenem bo prenove deležen tudi passat.

RENAULT: Največja novost bo strupeni megane RS. Poganjal ga bo nov 1,8-litrski turbobencinski motor z 280 KM (206 kW), serijsko mu bo asistiral šeststopenjski ročni menjalnik, opcijsko bo na voljo samodejni, za izboljšano vodljivost pa bo skrbelo štirikolesno krmiljenje 4control. Prav tako prvič bo RS petvratni, saj trivratnega megana v tej generaciji ni v ponudbi, do hitrosti 100 km/h pa bo avto pospešil v manj kot šestih sekundah. Megane RS prihaja marca, takrat ko pride tudi twingo GT EDC, torej različica twinga GT s samodejnim menjalnikom. Konec leta se obeta še prenova za športni terenec kadjar.

ŠKODA: Češki znamki se obeta mirno leto, saj na vidiku ni novih avtomobilov. Manjše prenove bo tako poleti deležna fabia, ponudbo športnih terencev karoqa in kodiaqa pa bodo oplemenitili z dodatnimi izvedenkami (karoq sportline, scout in L & K ter kodiaq L & K in RS).

OPEL: Zanj velja podobno kot za Škodo – stavili bodo na novince, predstavljene v letu 2017: crossland X, grandland X, insignia. Bo pa srednji dobil različico z najmočnejšim dizelskim motorjem s 177 KM/130 kW, medtem ko se bosta insigniini družini v prvi polovici leta pridružila športni GSi (260 KM/191 kW) in terenski karavanski štirikolesno gnani in od tal dva centimetra več oddaljeni country tourer. Omenimo še novo generacijo modela combo.

DACIA: Edino novost, drugo generacijo športnega terenca dusterja, smo že predstavili, zato ponovimo le, da se je bolj kot na zunaj spremenil znotraj, kjer je sodobnejši in kakovostnejši, da bo na voljo z dvo- in štirikolesnim pogonom, pisano paleto motorjev, ročnim in samodejnim menjalnikom ter da je zrasel za dva centimetra (4,34 metra) in da njegov prtljažnik pogoltne 445 litrov prtljage. Naprodaj bo še ta mesec.

HYUNDAI: Pestro leto je, milo rečeno, pred korejsko znamko. Že ta mesec se bo začelo z modelom i30 fastback, kupejevsko limuzinsko različico modela i30, ki je s 4,45 metra dolžine za dobrih enajst centimetrov daljša od kombilimuzine, po kateri so povzeti tudi voznikov delovni prostor in vse tehnologije ter motorji. Kmalu bo sledila še tretja različica modela ioniq, in sicer priključni hibrid z električnim dosegom okrog 50 kilometrov. Poleti se bodo zvrstili še prenovljeni športni terenec santa fe, limuzina in karavan i40 ter malček i20, prav tako poleti pa se obeta prihod novega, še neimenovanega vozila na gorivne celice. Za konec bodo zgodaj jeseni prenovili še športnega terenca, tucsona, najmanjše Hyundaijevo vozilo te vrste kona pa bo dobilo še električni pogon z dosegom slabih 340 kilometrov.

PEUGEOT: Septembra se obeta prihod nove generacije modela partner, konec leta pa bo ravno še ujela nova generacija modela 508, o katerem je znanega malo. Oblikovno bo zagotovo izredno zanimiv, notranjost pa bo povzel po novejših hišnih modelih (beri: manjši volanski obroč in merilniki nad njim).

FORD: Pestra bo že pomlad. Najprej pride prenovljeni mali športni terenec ecosport, ki se vozi bolje kot prej, je mikavne športno-terenske oblike z veliko možnostmi različnih barvnih kombinacij in po novem ponuja tudi štirikolesni pogon. Malce kasneje se mu bo pridružila še fiesta active, terensko naravnana različica priljubljenega malega avtomobila, še ena njegova različica pa bo fiesta ST, ki bo imela okroglih 200 KM (147 kW) in se bo pohvalila s pospeškom do stotice v 6,7 sekunde. Prenovo bo doživel posebnež mustang, katerega petlitrski V8 bo imel zdaj moč 450 KM (336 kW), bržčas največja novost pa bo jesenski prihod novega focusa, podrobnosti katerega pa pri Fordu dobro skrivajo. Oblikovno naj bi sledil fiesti, bo nekoliko lažji in z daljšo medosno razdaljo, pri motorjih pa naj ne bi bilo presenečenj.

CITROËN: C3 aircross, ki ga že testiramo, naj bi še ta mesec v prodajna jadra zajel poln veter, maja pa pride temeljito, tako zunaj kot znotraj, prenovljeni C4 cactus. Na prvi pogled najopaznejša razlika je, da na vratih ne bo imel več velikih zračnih blazinic, ki so bile glavna posebnost, saj se bodo zmanjšale in preselile na dno vrat, medtem ko bo notranjost iz kakovostnejših materialov. Jeseni pride tudi tretji član trojčka, ki ga sestavljata še opel combo in peugeot partner, in sicer novi berlingo.

NISSAN: Še ta mesec pride malce prenovljeni športni terenec X-trail, pozno spomladi pa (končno) tudi novi električni leaf (4,48 metra dolžine, 150 KM/110 kW moči, pospešek do stotice v 7,9 sekunde, najvišja hitrost 144 km/h in električni doseg 380 kilometrov).

SEAT: Športni terenec ateca bo jeseni dobil športno izvedenko cupra s 300 KM (220 kW) in štirikolesnim pogonom, proti koncu leta pa se obeta povsem novi največji znamkin športni terenec, ki trenutno še nima imena.

TOYOTA: Malčka ayga bodo poleti osvežili, večja novost bo konec leta nova generacija modela auris, o katerem pa je znanega malo. Ugiba se le, da si bo platformo delil z modeloma C-HR in prius, kar pomeni, da bodo močno stavili na hibridno različico.

BMW: Marca pride novi športnoterenski adut X2, ki je kupejevska, bolj trendovska izvedenka modela X1, od katerega je tudi 7 centimetrov nižji (1,53 metra) in 5 centimetrov krajši (malce pod 4,4 metra), s 470 litri pa ima za 35 litrov manjši prtljažnik. Deluje bolj dinamično in vpadljivo. V drugi četrtini leta bo k nam prišel tudi novi M5, katerega 4,4-litrski biturbo V8-motor premore okroglih 600 KM (441 kW) in do hitrosti 100 km/h pospeši v vsega 3,4, sekunde, enako močan pa bo tudi najmočnejši motor v novem modelu, atraktivnem 4,83 metra dolgem kupeju seriji 8, ki pride ob koncu leta. Že prej se obeta prenova hibridnemu kupeju i8, ki bo hkrati dobil različico zgoraj brez. Letos bodo zagnali proizvodnjo novega največjega športnega terenca X7, govori pa se tudi o novih generacijah kupejevskega SUV X4 in limuzine serije 3.

KIA: Začetek leta bo zaznamoval prihod atraktivnega stingerja, ki predstavlja vrh ponudbe in bo na voljo z dvema bencinskima (244 in 354 KM oziroma 188 in 272 kW) ter dizelskim motorjem z 200 KM (147 kW). V osnovi ima pogon na zadnji kolesi, močnejši bencinar in dizel pa štirikolesnega. Marca prihaja priklopni hibrid niro plug-in, aprila bo rio dobil opremo GT line, septembra bodo prenovili sportagea, novembra bo prenovljena limuzina optima, največja novost pa bo poletni prihod nove generacije modela cee'd. Ta bo narejen na enaki osnovi kot hyundai i30, motorna ponudba bo podobna sedanji, oblikovno pa se bo naslonil na koncept proceed, ki so ga pokazali v Frankfurtu.

FIAT: Novega avtomobila ne bo, obeta pa se prenova za 500X. Panda, doblo, tipo in qubo bodo dobili nove motorje, vsi člani družine 500 pa posebne serije.

AUDI: »Ni, da ni,« bi lahko rekli. Začelo se bo februarja z novo generacijo zastavonoše A8, ki bo postavljal nove mejnike na področju (delno) avtonomne vožnje, na začetku pa bo naprodaj s po enim trilitrskim dizelskim in bencinskim motorjem – prvi bo imel 286 konjev (210 kilovatov), drugi pa 340 KM (250 kW); priklopno-hibridna različica e-tron pride septembra. A8 bo ponujal tudi bistveno več prostora, saj je v obeh karoserijskih različicah, običajni in podaljšani, tudi precej zrasel – že v osnovni meri 5,17 metra. Praktično istočasno se bosta predstavila novi RS4 avant (450 KM/331 kW) in R8 RWD, prvi R8 s pogonom na zadnji kolesi. Malce kasneje pride nova generacija kupejevske limuzine A7, ki se bo v notranjosti zgledovala po A8, na začetku pa bo na voljo s 3-litrskim bencinarjem s 335 KM (246 kW). Predvidoma maja bo sledila tudi nova po velikosti srednja Audijeva limuzina A6, katere karavanska različica bo na voljo septembra. Večino tehnike bo prav tako povzel po večjem A8, na voljo bo s pisano paleto motorjev (150 do 354 KM oziroma 110 do 260 kW), v Nemčiji pa bo naprodaj za od 44.000 evrov dalje. Poleti prihaja tudi novi zastavonoša med SUV, Q8, atraktivni več kot 5 metrov dolgi kupejevski športni terenec s 3-metrsko medosno razdaljo in 630-litrskim prtljažnikom, ki bo na voljo kot priklopni hibrid. Nova generacija se jeseni obeta tudi manjšemu športnemu terencu Q3, večji Q5 bo takrat dobil priklopno-hibridno različico e-tron, poleg vseh novosti pa se prenovi obetata modeloma TT in R8, medtem ko se bo ob koncu leta predstavil tudi prvi električni športni terenec.

SUZUKI: V drugi četrtini leta se bo predstavil mali dvovratni terenec jimny, ki bo seveda opremljen s 4-kolesnim pogonom, na voljo pa bo tudi z litrskim turbobencinarjem. Malo kasneje pa bodo prenovili še vitaro.

MERCEDES-BENZ: Tudi tu bo pestro. Še ta mesec se bosta prenovljenemu zastavonoši razredu S pridružila kupe in kabriolet, prihaja pa tudi novi razred X, mali poltovornjak. Marca bo mesec za novo generacijo skoraj 5 metrov dolge kupejevske limuzine CLS. Njeni motorji bodo imeli na začetku moči od 245 do 367 KM (180 in 270 kW), kasneje bodo na voljo tudi šibkejši, različica AMG pa naj bi se bolj kot doslej razlikovala od običajnih modelov. S tretjo generacijo CLS ne bo imel več »karavanske« različice shooting brake, cene pa se bodo začele pri 60.000 evrih. Aprila pride nova generacija razreda A (novembra tudi kot limuzina), ki smo jo predstavili pred kratkim. Bo bolj prestižna in bo po vzoru večjih modelov v notranjosti ponudila dva velika zaslona, medtem ko bo imela po novem večji tudi prtljažnik (370 litrov). Mesec kasneje sledi novi legendarni terenec razred G, ki bo izgubil kar 400 kilogramov in bo še zmogljivejši, poleti bo prenove deležna družina razreda C, septembra pa se bo predstavil novi strupeni AMG GT4.

MAZDA: Temeljito prenovljena mazda6 s prestižnejšo notranjostjo bo pri nas v obeh različicah (limuzina, karavan) na voljo od junija. Manjše prenove bosta deležna mali športni terenec CX-3 in roadster MX-5, največja svetovna novost pa bo nova generacija mazde3, ki bo pri nas šele spomladi 2019.

HONDA: Civic bo dobil še dizelski motor, v drugi polovici leta pa se obeta nova generacija športnega terenca CR-V. V osnovi ga bo poganjal 1,5-litrski bencinar, na voljo pa bo tudi kot hibrid.

DRUGI: Niti slučajno ne bodo počivali. Glavni Volvov adut bo manjši športni terenec XC40, Mitsubishijev pa srednje veliki eclipse cross. Jeep bo predstavil novega wranglerja ter prenovljena renegada in cherokeeja, Porsche bo morda še ujel konec leta z novim 911, Lexusov zastavonoša LS pa bo po novem na voljo le v podaljšani verziji (5,23 metra). Jaguarjev manjši športni terenec bo e-pace, Subaru bo predstavil novega XV, DS pa športnega terenca DS7 crossback…