Na tradicionalni zimski klavzuri CSU na bavarskem samostanu Seeon so poslanci sprejeli pet strani dolg sklop zahtev o ostrejši migrantski politiki. Stranka med drugim zahteva krčenje storitev za prosilce za azil in standardizirana testiranja mladih beguncev, s katerimi bi določili njihovo pravo starost. Dodatno bi okrnili združevanje družin, omejili število novih beguncev na 200.000 ljudi letno in okrepljeno vračali prosilce mednarodne zaščite v domovino.

Kot je pojasnil nemški minister za razvoj iz vrst CSU Gerd Müller, v Iraku že potekajo procesi vračanja notranje razseljenih ljudi, zato bi moralo biti po njegovem možno tudi, da se v domovino vrnejo iraške družine, ki so trenutno v Nemčiji.

Ostrejši migrantski politiki pa nasprotujejo pri SPD. Vodja socialdemokratov Martin Schulz je med drugim za časnik Bild zavrnil vse zahteve bavarske unije. Nadaljeval je, da če bo CSU vztrajala pri svojem, je vprašljivo oblikovanje vladne koalicije SPD s konservativno unijo CDU/CSU. Schulz je bil kritičen tudi do nastopa madžarskega premierja Viktorja Orbana na klavzuri CSU. Po njegovem Orban zasleduje nevarno logiko v azilni politiki. Vodja CSU Horst Seehofer pa bi ga moral na to opomniti, je dodal.

Orban je sicer danes v Seeonu kot častni gost branil svojo migrantsko politiko in sebe označil kot borca za voljo evropskega ljudstva in kot zgled za Evropo. Po njegovem si Evropejci ne želijo živeti v strahu pred terorizmom, ampak si želijo varnosti in da se varuje meje. Tisti, ki nimajo razloga, da bivajo tu, pa bi se morali vrniti v svoje domovine, je dodal. Podprl ga je tudi Seehofer, ki je med drugim zagotovil, da bo oblikoval iniciativo za okrepljeno sodelovanje srednjeevropskih držav, med katerimi bo tudi Madžarska.