Na prvi pogled se zdi, kot da se v avtomobilski industriji cedita med in mleko, a odgovorni opozarjajo, da ni ravno tako. Dejstvo je, da so pritiski na cene iz leta v leto močnejši, besedico popust tako prodajalci slišijo v prav vsakem pogovoru s potencialno stranko, to pa pomeni, da so redni ceniki postali neverodostojni, mnoge znamke pa ob redni ceni navajajo številne popuste. Zato ne čudi, da naj bi marže strmoglavile in se v povprečju ustavile pri vsega dveh odstotkih. Nekateri strokovnjaki pa celo menijo, da se nekateri modeli prodajajo brez zaslužka, kako vendarle preživeti, pa je za marsikaterega distributerja odvisno od njegove iznajdljivosti. Tako naj bi že v bližnji prihodnosti prodajalci avtomobilov postali še veliko več, saj bodo stranki ponujali čisto vse, od servisa in pranja pa do sklenitve zavarovanj ali tudi nakupa vinjete. Nekateri prodajalci zato danes kljub rekordu tarnajo bolj, kot so pred desetimi leti, ko je bila vojna popustov šele na začetku, danes pa popuste ponujajo celo tiste znamke, pri katerih je bila to dolgo prepovedana beseda.

Slovenci sicer pri avtomobilih še vedno prisegamo na klasiko, zato so nam najbližje štirikolesniki iz Volkswagnovega in Renaultovega hleva. Da je tako, sploh ni presenečenje, saj si obe znamki že dolgo na neki način lastimo. Konec koncev so tako zelo priljubljenega golfa, ki je še vedno prodajna številka ena, proizvajali v eni izmed republik nekdanje skupne države, drugi med najbolje prodajanimi modeli clio pa vsakodnevno zapušča tekoči trak tovarne v Novem mestu. Med deseterico najbolje prodajanih modelov pa sta še po dva volkswagna (polo in tiguan) in renaulta (megane in captur).

Čeprav se večina avtomobilov na sončni strani Alp proda v cenovnem razredu do 20.000 evrov, pa to še ne pomeni, da ni povpraševanja po modelih prestižnejših znamk. BMW je tako po priljubljenosti že na 12. mestu, Audi je 16., Mercedes-Benz 18. in Volvo 21. Gre za znamke, katerih modeli zlahka presežejo cenovno mejo 50.000 evrov in se povzpnejo v nebo. Velika nemška trojica je tako slovenskim kupcem prodala blizu 6000 avtomobilov oziroma slabo desetino vseh!

Avto je na naših tleh še vedno statusni simbol, zanj pa praviloma odštejejo maksimalni znesek, ki si ga gospodinjstvo lahko privošči. Kljub temu pa postaja skupina racionalnih kupcev vse večja, o čemer priča tudi razcvet nizkocenovne znamke Dacia. Ta je lansko leto končala na visokem petem mestu. Če menite, da so njeni kupci posamezniki, ki si dražjega avta ne morejo privoščiti, ste v zmoti. Njihovo vodilo je racionalnost, ki jim omogoča, da denar lahko porabijo za druge stvari, za hobije, potovanja…