Nataša Pučko s PU Ljubljana je pojasnila, da je kaznivo dejanje ropa storil zamaskiranec, ki je imel pri sebi orožje. O tipu orožja uradnih podatkov policije ni. V dogodku ni bil poškodovan nihče. »Kriminalisti in policisti so ogled kraja kaznivega dejanja ropa denarne ustanove zaključili, intenzivno pa nadaljujejo kriminalistično preiskavo. O dejanju lahko povemo še to, da je za zdaj še neznani storilec odtujil nekaj tisoč evrov. Več podrobnosti o samem dogodku pa zaradi interesa preiskave ne moremo razkriti,« so s PU Ljubljana sporočili popoldne. V SKB so glede dogodka tudi skrivnosti. »Veseli smo, da ni bil nihče poškodovan,« je dejala Jelka Novak Katona, v SKB zadolžena za odnose z javnostmi. Koliko uslužbencev ter koliko strank je bilo med ropom v banki, ni povedala, je pa dodala, da je za uslužbence tak dogodek vedno šokanten in da jim običajno priskrbijo tudi psihološko pomoč.

Omenjena poslovalnica SKB je bila tarča ropa že oktobra 2015. Takrat sta jo oropala dva storilca, eden naj bi imel v rokah celo avtomatsko puško. Tretji je čakal v avtu. Tega ropa kriminalisti niso preiskali. Lani sta v Ljubljani odmevala dva zelo podobna ropa iste bančne ustanove, in sicer poslovalnice Delavske hranilnice prav tako na Dunajski cesti. »Preiskava teh dveh ropov še vedno poteka,« je dejala Nataša Pučko, predstavnica za stike z javnostmi na PU Ljubljana.