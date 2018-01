Miro Cerar: SDS hoče razširiti strah, da bi lahko nekdo diktatorsko vladal

Predsednik vlade Miro Cerar se je v zadnjem času navzel nekoliko tršega političnega jezika, tako v odnosu do sosednje Hrvaške kot v odnosu do političnih nasprotnikov in tekmecev. Novo leto, ki ga je pričakal v pričakovanju poročil o morebitnih incidentih v Piranskem zalivu, je namreč leto parlamentarnih volitev, premier pa verjame, da bodo volilci opazili uspehe vlade in njega ter njegovo Stranko modernega centra nagradili z novim mandatom na Gregorčičevi. Javnomnenjske ankete mu sicer kaj takega ne obetajo, a Cerar pravi, da je tako zato, ker se stranka z volitvami sploh še ni začela ukvarjati.