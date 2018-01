Lahko noč in srečno

V življenju mi bo uspelo takrat, ko bom zadnji mesec in zadnjo noč v letu preživela na toplem. Ob morju. Na prijetnih poletnih stopinjah. Na plaži, kjer se ne bo trlo ljudi. Vremenska napoved za Slovenijo me ne bo zanimala, razmere na cestah tudi ne, lučke v Ljubljani me že zdaj ne ganejo. Praviloma mi je vseeno, kaj ponujajo televizijski programi, ker jih na to noč ne gledam. Do uspešne prihodnosti me, sumim, loči še lepo število let, natančneje evrov. V vmesnem času se bom držala preverjenih metod: dobri domači žuri ali spanje. Če bom morda za novo leto sama doma, sem si mislila lani decembra, nekaj dni nazaj, bom brala in si vrtela na računalniku #živooke z Vala 202 ter eno od zadnjih oddaj A strana s hrvaške nacionalke. Če ne bom spala, bom plesala, je bil načrt.