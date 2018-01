Egiptovski predsednik Abdel Fatah Al Sisi se je že leta 2014 ob državnem udaru proti oblasti Mohameda Mursija iz Muslimanske bratovščine poskušal prikazati kot zagovornik bolj zmernega islama. Tudi sam se je zavzemal za izkoreninjenje ateizma, ki po egiptovski zakonodaji zdaj še ni prepovedan. Po zdajšnjih zakonih je namreč prepovedano zgolj javno izjavljanje ljudi, da so ateisti. Da mora človek imeti svojega boga, naj bi v Egiptu veljalo že v kratkem, ko bo parlament dokončno potrdil predlog zakona o prepovedi ateizma, ki ga pripravlja Hamroush. Zanimivo je, da v državi z okoli 100 milijoni prebivalcev sicer nihče točno ne ve, koliko je ateistov in kako se ateizem razrašča. Kljub temu zaradi njega vlada prava moralna panika. »Razširjanje ateizma je odsev dekadence in pomanjkanja vere. Ogrožena je celotna družba,« je svarilno rohnel eden izmed poslancev Mustafa Bakri. Prepoved ateizma podpirajo sekularni vladajoči generali in vrhovna verska avtoriteta v državi Al Azhar, ki so si enotni tudi pri kriminaliziranju istospolne usmerjenosti. Nujno je treba sprejeti zakon z ostrimi kaznimi, ki bo muslimane, še posebej mlade, odvrnil od ateizma, je ocenjeval vodja vrhovnega verskega sveta Al Azharja Mohamed Al Zaki. V Al Azharju sicer razpolagajo tudi z nenavadno točno številko ateistov v državi – teh naj bi bilo 886. Kako so do te številke prišli, ne pojasnjujejo.