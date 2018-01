Trije K: Krpan, Klepec, Kekec: So res slovenski (super)junaki?

Kakšni smo Slovenci? »Ponosni in pošteni,« se nekateri kujejo v zvezde, »rojeni za hlapce« in »večni nergači,« jim oporekajo drugi. Kakšni smo zares? O nacionalnem karakterju nam lahko marsikaj povedo tudi naši pravljični junaki, ki herojsko kljubujejo zobu časa: Martin Krpan, Peter Klepec in Kekec. In kaj imajo – poleg tega, da se po naključju začnejo na črko K – skupnega? Vsi trije so kleni kmečki fantje, ki imajo na glavi klobuk, na rokah pa krepke mišice. Pa je to dovolj za (super)junaka?