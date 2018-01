Personalizirana medicina in kapitalizem: Priložnost za nove gatese in zuckerberge

Si predstavljate, da lahko še pred otrokovim rojstvom načrtujete njegov spol, višino, barvo las, mogoče celo talent za košarko? Da lahko s sekljanjem DNK še pred rojstvom obvladujete ali celo preprečite sladkorno bolezen, raka, Parkinsonovo bolezen, demenco? Da se boste dnevno pomudili ob kakšnem aparatu kot ob igralnem aparatu v Las Vegasu in dobili vse podatke o svojem zdravstvenem stanju, da boste imeli pri sebi kartico, kot je danes kreditna, in da bo na njej zapisano na desettisoče podatkov o vašem zdravstvenem stanju v preteklosti, danes in v prihodnje, da se bo celo videlo, kakšen je vaš življenjski slog in v kakšnem okolju živite? Da bo znal le računalnik na podlagi tisoče podatkov o vašem zdravju postaviti pravo diagnozo, da bodo lahko s kakšnim 3D-printerjem naredili za vas nove ledvice, kožo ali celo element v DNK? Da vas bo operiral robot in da boste vse svoje telo in življenje lahko videli kar na neki virtualni kartici? Zametke vsega navedenega začuda že danes daje nekaj, kar imenujemo personalizirana medicina, ki za vaše zdravje skrbi na podlagi genetike, vaših življenjskih navad in okolja, v katerem živite.