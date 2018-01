Tokrat so pozvali vlado, naj v skladu z njihovimi predlogi spremeni zakon o minimalni plači. Doseže naj, da nobena osnovna plača ne bo nižja od minimalne plače, spremenjen zakon pa naj vključuje tudi formulo za dvigovanje višine glede na prag revščine, so sporočili iz poslanske skupine Levica.

V ta namen so zahtevali sklic seje odbora DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide. »Neto znesek 646,88 evra je določen zaradi osnove za plačevanje socialnih prispevkov, ki je določena pri 54 odstotkih povprečne bruto plače oz. kolikor znaša navedeni znesek,« so pojasnili.

Kot so zapisali, so minimalne plače v deležu prispevkov bolj obremenjene kot tiste, ki so enake in višje od osnove za obračun prispevkov. »Dvig na ta znesek bi strošek delodajalcev povečal le za 39,65 evra oz. 4,16 odstotka, povečanje pa bi se v znesku 33,33 evra preneslo v neto dvig plač delavcev,« so dodali.

Predlagani znesek po njihovih navedbah sega čez prag tveganja revščine, medtem ko je bila minimalna plača ob sprejemu veljavnega zakona, ko je znašala dobrih 542 evrov neto, nižja od praga tveganja revščine, ki je leta 2010 znašal 587 evrov. Od tedaj se je razkorak zmanjšal, a ta plača ni dosegla praga tveganja revščine.