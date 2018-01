Bahami poleg lepih plaž in bistre vode slovijo tudi po morskih psih. Za turiste na nekaterih plažah organizirajo tudi oglede hranjenja teh morskih plenilcev. Med temi predstavami so morski psi tako blizu obali, da bi lahko ugriznili že gledalce, ki bi bili le s prsti v vodi. Četudi je videti morske pse od blizu morda zanimivo, pa vseeno ni priporočljivo skočiti v vodo, ko se ravno približujejo obali.

Nekaj takšnega se je pripetilo nekemu fantu, ki je na plaži, ker izvajajo hranjenje morskih psov, brezskrbno skočil v vodo in tam priče čofotati in se potapljati. Medtem ko se je on zabaval, so se iz globin proti njemu počasi premikali štirje morski psi. Prizor je s pomočjo kamere na svojem brezpilotniku opazil in posnel Artem Tkachenko. Fantu je pričel klicati, naj pobegne iz vode, ta pa ga je naposled slišal in ušel, še preden se mu je prvi morski pes povsem približal.