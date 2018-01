»V preteklosti je že potekala razprava o tem, če tega ne bi bilo, bi lahko razmislili o določeni večerni uri, ko bi se morali vsi vrniti v vojašnice. Potreben je red, dokler poteka postopek za pridobitev azila,« je v četrtek zvečer pojasnil Strache. Danes je dejal, da namestitev beguncev v prazne vojašnice trenutno ni tema in da so pri njegovih četrtkovih izjav naredili »iz miši slona«, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Številni kritizirajo Strachejev predlog

V mestu Dunaj so Strachejev predlog, da bi begunce namestili v vojašnice, danes že kritizirali. »Tovrstni predlogi niso vredni podpredsednika vlade,« je dejala mestna svetnica za socialo Sandra Frauenberger. Prosilci za azil so ljudje in ne zaporniki in mi stavimo na integracijo in ne internacijo, je še dejala. Frauenbergerjeva je ob tem še dodala, da lahko postopke glede prošenj za azil, ki po njenih besedah trajajo predolgo, pospeši zgolj notranje ministrstvo.

V dunajski mestni hiši so tudi opozorili, da je zasebna namestitev prosilcev za azil ugodnejša in stane 280 evrov na mesec, medtem ko naj bi bilo za organizirane namestitve potrebno odšteti 730 evrov.

Svetnik za integracijo Jürgen Czernohorszky je v odzivu dejal, da, če bi na Dunaju imeli prazne vojašnice, bi jih nujno potrebovali za stanovanjske površine in šole. »Kanclerja Kurza pozivam, naj se nemudoma ogradi od teh idej in zaustavi podkanclerja,« je še dejal.