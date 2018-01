Njegov uspeh je s četrtim mestom dopolnil Žan Košir - v malem finalu ga je premagal Avstrijec Alexander Payer, preostali slovenski predstavniki pa se niso uvrstili v izločilne boje.

Slovenska reprezentanca v deskanju na snegu je na paralelnem veleslalomu v avstrijskem Lackenhofu dokazala, da je čez božično-novoletne praznike trdo delala. Še posebno velja to za Marguča in Koširja, ki se jima začetek sezone tudi zaradi zdravstvenih težav ni posrečil. Tokrat sta že v kvalifikacijah, v katerih je bil Košir prvi, Marguč pa prvi na rdeči progi in skupno peti, napovedala odlične dosežke.

V polfinalu sta se pomerila med seboj, Marguč je bil po zaslugi boljšega spodnjega dela hitrejši in se uvrstil v finale, kjer je moral po ogorčenem boju priznati premoč Galmariniju. Za slovensko deskanje so to prve stopničke v sezoni in dober obet za olimpijske igre.

V soboto bo v Lackenhofu še ekipna tekma.