Plenković je za danes sklical izredno sejo predsedstva in nacionalnega sveta HDZ, na katerem bodo razpravljali o odločitvi šefa podružnice stranke v Liško-senjski županiji Darka Milinovića, da odstopi s položaja prvega moža stranke v Liki, kar bo pripeljalo do novih lokalnih strankarskih volitev. Lika velja za eno od trdnjav desničarske struje HDZ na Hrvaškem.

Plenković je od začetka svojega predsednikovanja v HDZ jeseni 2016 izpostavljen udarcem s strankarske desnice, ki je nezadovoljna z njegovo smerjo približevanja HDZ politični sredini. Ta se je potrdila lansko pomlad v vladni koaliciji z liberalci iz Hrvaške narodne stranke (HNS).

V tej luči je možno oceniti tudi letošnjo napoved bivšega predsednika HDZ Tomislava Karamarka, da namerava kmalu vnovič vstopiti v politično areno, ker, kot je pojasnil, to zahteva vse več nezadovoljenih članov HDZ.

HDZ se je že večkrat rešila svojih predsednikov

Kot udar strankarskih jastrebov na »medlega« Plenkovića je mogoče dojeti tudi ultimat hrvaškega veterana Petra Janjića, da bo zbral 100 plovil in branil hrvaško sredinsko mejno črto v Piranskem zalivu, če hrvaški premier do sobote ne bo rešil spora o meji s Slovenijo. HDZ je večkrat pokazala, da se zlahka grobo in grdo reši svojih predsednikov, s katerimi so bili nezadovoljni.

Vse bolj glasne zahteve za svoj odstop vsak dan sliši tudi predsednik največje opozicijske stranke SDP Davor Bernardić, ki več kot leto dni po prevzemu vodenja socialdemokratov ne uspe dokazati svojih voditeljskih sposobnosti v stranki niti prepričati hrvaške javnosti, da predstavljajo bolj kakovostno alternativo HDZ. Namesto da bi SDP izkoristila slabosti Plenkovićeve vlade za preboj do volivcev, so v decembrski raziskavi padli pod 20 odstotkov priljubljenosti, kar je najslabši izid v zadnjih treh letih.