Kitajska je pričela z izdajo dolgoročnih viz, da bi privabila visoko usposobljene ljudi iz tujine za delo v državi. Po poročanju državnih medijev, bo vizum za večkratni vstop v državo veljal od pet do deset let, piše BBC. Kitajci vabijo visoko usposobljene kandidate za sektorje, kjer jim primanjkuje strokovnjakov. Do prijave so tako med drugim upravičeni podjetniki, znanstveniki in vodilni tehnologi.

Kitajska je nedavno razgrnila načrt, v okviru katerega je predstavila cilje za svoj gospodarski in socialni razvoj. Pri tem so iz Pekinga sporočili, da bodo za dosego teh ciljev potrebovali najmanj 50.000 visoko izobraženih ljudi iz tujine.