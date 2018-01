Za ciklonsko bombo danes na območje spet prihaja huda zmrzal, ki je zajela večino ZDA vse od božiča, temperature pa se bodo za kratek čas dvignile nad ničlo šele v torek. Po neurju se danes na severovzhodu nadaljuje močan veter, temperature pa se bodo čez noč spet spustile na okrog 20 stopinj pod ničlo, ponekod še nižje.

Neurje je posebej prizadelo Boston, kjer je meter visok val plime zalil pristaniška območja in gasilci so morali iz vozil reševati neprevidne voznike, ki so bili na cestah.

Zaradi neurja je bilo v četrtek brez elektrike najmanj 100.000 odjemalcev, letalske družbe so odpovedale 5000 poletov, nekaj jih bodo še danes, letališči La Guardia in JFK v New Yorku pa so zaradi snega in vetra za nekaj ur zaprli.

Mrzlo vreme je zahtevalo tudi smrtne žrtve

Grayson je pihal s sunki do 113 kilometrov na uro, kar je močno oviralo cestni in železniški promet. V prometnih nesrečah v Severni in Južni Karolini so umrle najmanj štiri osebe, ena pa v Pensilvaniji. Mrzlo vreme je od božiča tako zahtevalo najmanj 14 življenj, med njimi so tri osebe izjemno nizkim temperaturam podlegle v Teksasu.

Železnica Amtrak je skoraj ustavila ves promet, newyorška podzemna železnica, ki je tudi sicer v katastrofalnem stanju, pa je imela dodatne zamude in odpovedi.

Nekaj snega je padlo tudi na Floridi, kjer ni snežilo že 30 let. Zaradi nenavadnega mraza, ki ga v tem okolju niso vajeni, je prišlo do posebne vrste pojava. V predmestju vročega Miamija na jugu poročajo o kuščarjih, ki so padali z dreves. Legvani namreč hibernirajo, ko temperature padejo pod pet stopinj Celzija. Kuščarji, ki delujejo mrtvi, so po povsem zamrznjeni, vendar verjetno še vedno živi.