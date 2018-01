Ugodne snežne razmere in počitnice so v zadnjih dneh na smučišča privabile veliko smučarjev. Gnečo so, kot vse kaže, izkoristili tudi tatovi smuči in smučarske opreme. Kot so opozorili na kranjski policijski upravi, so samo kranjskogorski policisti v zadnjih nekaj dneh prejeli pet prijav tatvin smučarske opreme. V štirih primerih so smuči izginile na območju smučišča, v še enem primeru pa je storilec tatvino izpeljal v hodniku turističnega objekta – povsod je bila oprema brez nadzora lastnikov.

S fotografijo in serijsko številko v iskanje