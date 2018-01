Po prvi četrtfinalni pokalni tekmi, na kateri so košarkarji Heliosa že vodili celo s 15 točkami razlike, a na koncu Olimpijo ugnali le za eno, se je zdelo, da je na vidiku presenečenje. Od tega na koncu ni bilo nič, saj so Ljubljančani sinoči na povratni tekmi v Stožicah igrali precej bolje in na koncu prišli do lahke zmage s 86:65 (21:9, 49:34, 65:59, Badžim 13, Tratnik 12; Mahkovic 20, Đumić 11) ter tako postali prvi udeleženci zaključnega turnirja.

Čeprav je bil zadnji teden v taboru Olimpije precej turbulenten, saj je trener Gašper Okorn pred novim letom ponudil odstop, do katerega na koncu ni prišlo, se to na parketu ni poznalo. »Igralci smo tu, da igramo, o vsem drugem pa odločajo vodilni v klubu. Sledimo tistemu, ki je trener. Bili smo v malo slabši formi, a smo že proti Crveni zvezdi pokazali, da če se zberemo in stopimo skupaj, lahko naredimo marsikaj. To bomo dokazali tudi proti Heliosu,« je bil pred včerajšnjo tekmo odločen kapetan Olimpije Gregor Hrovat. Svoje besede je s soigralci kasneje podkrepil tudi z dejanji, saj so bili zmaji to pot precej boljši nasprotnik od Heliosa. Od samega uvoda so močno stisnili v obrambi in si do polčasa priigrali prednost 15 točk, kar so v nadaljevanju še nadgradili in zanesljivo postali prvi udeleženci zaključnega pokalnega turnirja.

»Izpolnili smo obvezo, da bo Olimpija branila pokalno lovoriko na zaključnem turnirju. Po porazu na prvi tekmi v Domžalah je bilo dvignjenega preveč prahu, po vsej verjetnosti zaradi naše serije porazov. Zasluženo smo napredovali,« je po tekmi dejal Gašper Okorn. Z njim se je strinjal trener Heliosa Jovan Beader. »Na zaključni turnir se je uvrstilo boljše moštvo. Mi smo igrali brez vseh treh organizatorjev igre. Jure Močnik in Matej Rojc sta poskušala stisniti zobe, a ni šlo, Nejca Klavžarja pa sploh ni bilo v ekipi. V tretji četrtini smo se približali, a je bila to le posledica improvizacije.«

Olimpijo čaka nova pomembna tekma že danes, ko se bo ob 19. uri v 15. krogu lige ABA pomerila proti Megi Bemaxu, ki si je s trenerjem Dejanom Milojevićem na čelu včeraj ogledala drugi polčas tekme. »Proti Heliosu smo si povrnili nekaj volje in samozavesti. Po tekmi z Ilirijo smo opravili nekaj dobrih treningov, včeraj pa sem minutažo razporedil tako, da ni nihče igral več kot 25 minut. Igralcem bomo podali osnovne informacije o nasprotniku, veliko pa bomo stavili na borbo.«

Liga ABA, 15. krog: Partizan – Zadar 95:87 (20:18, 38:41, 77:63, Williams-Goss 22; Bostic 27), danes ob 17. uri: MZT – Igokea, ob 19. uri: Olimpija – Mega B., ob 21. uri: FMP – Mornar, jutri ob 17. uri: Cedevita – Cibona, ponedeljek ob 17. uri: Budućnost – C. zvezda.